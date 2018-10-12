ФСИН отчиталась о выявленных нарушениях после ЧП в колонии Ярославля

Во время проверок Федеральная служба исполнения наказаний (ФСИН) выявила в колонии Ярославля 168 нарушений: к заключенным применялись спецсредства и физическая сила.

После публикации видео с избиением заключенного Евгения Макарова в колонии №1 города Ярославля по решению директора ФСИН «в каждом территориальном органе ФСИН были созданы комиссии по проведению проверки всех случаев применения сотрудниками уголовно-исполнительной системы физической силы и специальных средств за прошедший год». Территориальные комиссии ФСИН проверили 2101 учреждение.

«В результате проверок выявлено 168 нарушений по порядку применения физической силы и специальных средств. Из них 61 факт ненаправления материалов проверок в органы прокуратуры, 104 случая отсутствия видеофиксации фактов применения физической силы и специальных средств и 3 случая нарушения порядка применения физической силы и специальных средств», – сообщают в ведомстве.

По последним трем случаям материалы проверок направили в прокуратуру и органы следствия для решения о необходимости возбуждений уголовных дел. ФСИН отмечает, что виновные в нарушениях лица привлечены к дисциплинарной ответственности, сообщает ТАСС.

Напомним, после публикации видео с избиением Макарова в ярославской колонии ФСИН и СК начали проверку. По результатам было возбуждено уголовное дело, шестерых человек задержали.