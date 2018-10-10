Театр Романа Виктюка подтвердил смерть заподозренного в педофилии актера

Театр Романа Виктюка сообщил о трагической кончине актера Михаила Фатеева.

«С болью и горечью сообщаем, что трагически ушел из жизни актер Михаил Фатеев. Светлая память нашему коллеге и другу», – сказано в сообщении на сайте театра.

О времени и месте прощания с актером театр сообщит дополнительно.

В четверг сообщалось, что актер Михаил Фатеев, известный по сериалу «Глухарь», совершил самоубийство в московском СИЗО.

До этого в отношении Фатеева возбудили уголовное дело по статьям «Развратные действия» и «Распространение порнографических материалов». Тогда за актера вступался режиссер Роман Виктюк.