Виктюк вступился за обвиненного в педофилии актера Фатеева

Режиссер Роман Виктюк заявил, что обвинение артиста его театра Михаила Фатеева в приставании к несовершеннолетним – это просто наговор.

«Я не знаю, кто там и что пишет, но этого не может быть. Я знаю Мишу Фатеева 20 лет, знаю его жену, у них хорошая семья. А это абсурдное обвинение – просто наговор», – заявил Виктюк РИА Новости.

Ранее старший помощник руководителя ГСУ СК по Москве Юлия Иванова ранее заявила, что 44-летний житель столицы задержан за то, что «в июле 2018 года, используя мобильный телефон, через интернет переписывался на интимные темы с несовершеннолетним, предлагая последнему встретиться и продолжить общение, а также направлял ему порнографические изображения». Дело возбуждено по статьям «развратные действия и распространение порнографических материалов».

Иванова не раскрыла личность задержанного, однако, по данным ТАСС, полицейские задержали актера Михаила Фатеева.

«Следствие намерено ходатайствовать перед судом об избрании в отношении фигуранта меры пресечения, связанной с лишением свободы», – сказала Иванова.

Фатеев служит в Театре Романа Виктюка с 2002 года, его фильмография насчитывает 36 лент, с среди которых «Марш Турецкого», «Глухарь» и другие.

Ранее продюсера цирка «Пилигрим» заподозрили в педофилии.