Продюсера цирка «Пилигрим» заподозрили в педофилии

Продюсер цирка «Пилигрим» Петр Луначарский подозревается в изнасиловании двух несовершеннолетних.

«Уголовное дело расследуется по двум эпизодам (ст. 132 УК РФ). Пострадавшие – две девочки, на момент совершения преступления им было 7 и 12 лет», – сообщает Telegram-канал 112.

Подозреваемый был задержан оперативниками в своей квартире в Красногорске, сообщил источник ТАСС, после того, как мать девочки 2003 года рождения заявила в полицию о насильственных действиях сексуального характера в отношении ее ребенка.

В ход проверки выяснилось, что 40-летний Луначарский в 2014 году был замешан в еще одном аналогичном эпизоде с девочкой 2002 года рождения.

Напомним, в августа продавщицы рынка в Ростове-на-Дону отбили девочку у педофила.