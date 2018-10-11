Актер из сериала «Глухарь» покончил с собой в изоляторе

Актер Михаил Фатеев, известный по сериалу «Глухарь», совершил самоубийство в московском СИЗО.

Фатеев, арестованный за интимную переписку с несовершеннолетним, покончил с собой в карантинной камере следственного изолятора №3, сказал пресс-секретарь московского управления ФСИН Сергей Циганков, передает РИА «Новости».

Арест актера произошел по решению Кунцевского суда столицы по требованию следователя.

В отношении Фатеева возбудили уголовное дело по статьям «Развратные действия» и «Распространение порнографических материалов».

Ранее за погибшего актера вступался режиссер Роман Витюк.