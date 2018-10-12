Рубль вырос к доллару и евро

Курс доллара расчетами «завтра» утром в пятницу опустился на 27 копеек – до 66 рублей, курс евро снизился на 26 копеек, составив 76,55 рубля.

Стоимость нефти выросло до 81,33 доллара за баррель по марке Brent, передает РИА «Новости».