В НАСА похвалили «Союз» после аварии

Астронавт НАСА Рид Уайзман заявил, что инцидент при старте корабля «Союз» показал, что он является «надежной машиной» с отличной аварийной системой.

«Она [авария] просто вновь подтверждает, насколько это опасно (полеты в космос – прим. ВЗГЛЯД). Эта [авария] действительно укрепила мое мнение о том, что «Союз» – функциональная, надежная машина», – сказал Уайзман, передает ТАСС.

По его словам, «Союз» обладает «отличной системой аварийного прерывания пуска».

Также в НАСА заявили, что агентство сформирует собственную группу по расследованию аварии «Союза».

В четверг время старта «Союза-ФГ» с кораблем «Союз МС-10» с двумя членами экипажа на борту с космодрома Байконур произошла авария носителя. Экипаж корабля приземлился в Казахстане, их жизни ничего не угрожает – ни россиянин Алексей Овчинин, ни американец Ник Хейг не пострадали.

По предварительной версии, авария произошла из-за не сработавшего пиропатрона одного из блоков или заклинившего крепления первой ступени ко второй.

Газета ВЗГЛЯД подробно рассказывала о системе аварийного спасения «Союза». 35 лет назад, 26 сентября 1983 года, летчики-космонавты СССР Владимир Титов и Геннадий Стрекалов стали невольными ее испытателями. Взрыв на стартовой площадке ракеты-носителя «Союз-У» едва не сжег заживо экипаж корабля «Союз Т-10», но сработала САС.

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