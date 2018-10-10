Эксперт оценил опасность «слива» Украиной информации по С-300

«На Украине – старая система С-300, которая у нас давно снята с вооружения. Поэтому то, что Киев предоставил для изучения Америке и Израилю – бесполезно», – пояснил газете ВЗГЛЯД генерал-лейтенант Александр Горьков.

На Украине используется самая первая из модификаций ЗРК С-300, выпускавшихся советской военной промышленностью, пояснил генерал-лейтенант Александр Горьков, начальник зенитных ракетных войск ВВС в 2000-2008 годах.

Напомним, что по сообщению вьетнамского ресурса SohaNews, американские и израильские военные эксперты во время визита на Украину смогли ознакомиться с тактико-техническими характеристиками С-300 и протестировать его в полевых условиях. Утверждается, что для этой цели на Украину были отправлены американские и израильские военные самолеты, в том числе 18 истребителей ВВС США F-15C Eagle. Причем от Израиля прибыли пилоты, которые и испытали возможности С-300 на американских машинах, говорится в статье.

Горьков отмечает, что первые шаги в изучении характеристик комплекса С-300 возможны, но это тупиковый путь. «США и Израиль не знают нашего современного оборудования, которое находится, в частности, в Сирии - оно более энерговоруженно и в большей степени защищено от помех».

Кроме того, существует достаточно много модификаций зенитно-ракетного комплекса С-300 и до конца «раскрыть секреты» характеристик системы, как утверждается в статье, практически невозможно, замечает собеседник.

«Комплекс постоянно дорабатывался и имел разные степени модификации. Поэтому невозможно до конца раскрыть все секреты С-300. Тем более для этого нужно полностью разобрать аппаратуру и восстановить все характеристики, которые были - что технически очень сложно. Даже если речь идет об изучении комплекса для создания помех системе навигации, то наша система в Сирии позволяет уничтожать практически все цели при самой большой мощности помех», – пояснил газете ВЗГЛЯД бывший начальник зенитно-ракетных войск командования специального назначения ВВС России (2007-2009 гг.) Сергей Хатылев.

Эксперт также добавил, что военные эксперты из США уже знакомы с тактико-техническими характеристиками С-300 и их визит на Украину был связан с совершенно другими целями - экономическими и политическими.

«Мы уже продали С-300 в Алжир, Китай, Грецию, которая тесно взаимодействует с НАТО. У них поэтому была возможность облетать и изучить все характеристики. Речь идет явно о других задачах - продать свои старые средства вооружения Украине, а также попытаться напугать нас своими действиями».