Андроид София рассказала, что знает об Украине

Украинский премьер Владимир Гройсман поговорил с роботом София, которая рассказала ему несколько фактов об Украине.

«Спросил, что робот София знает об Украине. Говорит, что у нас – четверть всего чернозема мира, самый большой в мире самолет «Мрия», первую конституцию также написали в 1710 году в Украине. А композитору Николаю Леонтовичу принадлежит самое известное и востребованное музыкальное произведение «Щедрик», – написал Гройсман в своем Twitter.

По его словам, технологический прогресс не остановить. Гройсман добавил, что при развитии технологий должно использоваться 100% человеческого потенциала, а роботы «были вспомогательными».

«И это надо понимать заранее. Должны быть четкие правила», – отметил премьер.

Робота Софию привезли в Киев на бизнес-форум Украины и Европы.

Ранее андроид София вышла из строя после вопроса об украинской коррупции.