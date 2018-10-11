Даны оценки поисково-спасательной операции после аварии «Союза»

Поисково-спасательная операция, начатая после аварии корабля «Союз МС-10», прошла «на отлично», сообщили в Росавиации.

«Общая координация поиска и спасания осуществлялась силами Федерального агентства воздушного транспорта при поддержке ВКС и Роскосмоса», – цитирует РИА «Новости» представителя Росавиации.

В ведомстве добавили, что операция прошла «на отлично».

В Центральном военном округе сообщили, что к месту обнаружения капсулы «Союза МС-10» – в 25 километрах от казахстанского Жезказгана – прибыли поисково-спасательные машины ПЭМ-1 «Синяя птица» с краном.

Вертолеты Ми-8 еще находятся в пути.



Также сообщается, что поисково-спасательные силы расположились на космодроме и вдоль трассы выведения транспортно-пилотируемого корабля на орбиту в пунктах Крайний (Юбилейный), Жезказган, Караганда, Горно-Алтайск, Упрун, Кызыл, Кневичи, Новосибирск, Иркутск, Улан-Удэ, Чита, Хабаровск.

Глава Роскосмоса Дмитрий Рогозин заявил, что система аварийного спасения продемонстрировала свою исключительную надежность, передает RT.

«А вот в чем причина аварии – разберемся», – сказал он.

Вице-премьер России Юрий Борисов также считает, что происшествие подтвердило работоспособность аварийной системы спасения. «Ситуация, конечно, неприятная, но, как вы знаете, в истории космонавтики уже были такие случаи. С другой стороны, подтверждена работоспособность аварийной системы спасения, что очень важно», – цитирует Борисова РИА «Новости».

Напомним, во время старта «Союза-ФГ» с кораблем «Союз МС-10» с двумя членами экипажа на борту с космодрома Байконур произошла авария носителя. Экипаж корабля приземлился в Казахстане. Российский космонавт Алексей Овчинин и американский астронавт Ник Хейг испытали очень сильные перегрузки, но они живы. Сейчас их состояние оценивается как хорошее.

Газета ВЗГЛЯД подробно рассказывала о системе аварийного спасения САС: 35 лет назад, 26 сентября 1983 года, летчики-космонавты СССР Владимир Титов и Геннадий Стрекалов стали невольными ее испытателями. Взрыв на стартовой площадке ракеты-носителя «Союз-У» едва не сжег заживо экипаж корабля «Союз Т-10», но сработала САС.