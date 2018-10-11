Даны оценки поисково-спасательной операции после аварии «Союза»

Взгляд
11 октября, четверг  |  Последнее обновление — 15:25  |  vz.ru
Разделы

Новая нефтяная валюта призвана заменить доллар

В борьбе с долларом США все средства хорошиФото: Jochen Eckel/picture alliance/Global Look Press
Ускорить отказ от доллара при экспортных расчетах могут помочь современные технологии цифровой экономики. Появилась идея воспользоваться столь тесной дружбой России с ОПЕК и вместе создать сильную нефтяную криптовалюту, за которую и продавать свое сырье. Это утопия или реальная альтернатива нефтедолларам? Подробности...
Перейти а раздел…

Ингушских депутатов шантажируют из-за границы с Чечней

Митинги на площади перед парламентом Ингушетии пока продолжаются, но число их участников все меньшеФото: Владимир Смирнов/ТАСС
В Ингушетии продолжаются протесты по поводу соглашения об определении административных границ с Чеченской Республикой. Самой большой интригой стало голосование региональных депутатов, часть из которых сначала голосовала за определение границ, а потом поменяла свое решение. В адрес других поступают угрозы, их пытаются подкупить. Что происходит в региональном парламенте? Подробности...
Перейти а раздел…

Почему легендарному советскому пистолету ищут замену

Легендарный пистолет Макарова давно нуждается в заменеФото: Виталий Аньков/РИА Новости
Очередное заявление о разработке «пистолета, который должен заменить пистолет Макарова», прозвучало от одного из уважаемых оружейных бюро. Неудивительно – речь идет о крупнейшем военном заказе. Каковы достоинства и недостатки легендарного ПМ, почему его необходимо менять и кто претендует на его место? Подробности...
Перейти а раздел…

Кто заменит Никки Хейли в ООН

У каждого из возможных сменщиков Хейли есть свои сильные стороныФото: Ron Sachs, Christian Charisius/DPA,
Jacquelyn Martin/AP/ТАСС
На место объявившей о своей отставке с должности постпреда США при ООН Никки Хейли Дональд Трамп рассматривает несколько кандидатур. Наиболее подходящей на эту должность он назвал свою дочь Иванку, которая уже успела ответить отцу. Кроме того, на пост претендуют посол-гомосексуалист и топ-менеджер корпорации Goldman Sachs. У кого наибольшие шансы на важный пост? Подробности...
Перейти а раздел…

Система САС второй раз спасла жизни космонавтов

Российская аварийная система спасения в очередной раз доказывает свою эффективностьФото: Сергей Савостьянов/ТАСС
В четверг при старте корабля «Союз» с новым экипажем МКС произошла авария ракеты-носителя. Названа предварительная причина ЧП. На борту находились российский космонавт Алексей Овчинин и американский астронавт Ник Хейг. Аварийная посадка произошла в Казахстане. Члены экипажа выжили благодаря уникальной системе аварийного спасения САС, 35 лет назад уже спасшей жизни советских космонавтов. Подробности...
Перейти а раздел…

Россия демонстрирует новую тактику работы в горячих точках

Ирина Алкснис, обозреватель РИА «Новости»
Феномен наблюдается отчетливый: Запад все чаще проигрывает России, которая обладает существенно меньшими ресурсами и при этом умудряется успешно действовать сразу по нескольким направлениям. Разгадка проста. Подробности...
Обсуждение: 41 комментарий

76 лет назад в Ейске убивали детей

Андрей Медведев, Политический обозреватель
Когда проводили эксгумацию, у детей находили в руках игрушки, открытки, вышитые своими руками платочки. Они брали с собой дорогие им вещи, чтобы не было страшно. Но им было невыносимо страшно. Подробности...
Обсуждение: 64 комментария

Без Маккейна в юбке нам будет скучно

Андрей Бабицкий, журналист
Западные СМИ поспешили объявить о том, что отставка Хейли – это капитуляция Трампа перед Москвой. Дескать, президент избавляется от бескомпромиссного критика путинского режима. Эта гипотеза может оказаться верна. Подробности...
Обсуждение: 5 комментариев
    Перейти а раздел…

    Как Кокорин и Мамаев расплатятся за побоище

    Как сильно Россия зависит от доллара

    Как стать губернатором в России

    Обсуждение: 5 комментариев
      Перейти а раздел…

      «Союз» с космонавтами не долетел до МКС

      Во время старта с Байконура ракеты «Союз-ФГ» с кораблем «Союз МС-10» с космонавтами произошла авария носителя. Членам нового экипажа МКС пришлось совершить аварийную посадку в Казахстане. Космонавт Алексей Овчинин и астронавт Ник Хейг не пострадали
      Подробности...

      Умерла Монсеррат Кабалье

      В Барселоне на 86-м году жизни скончалась всемирно известная оперная певица Монсеррат Кабалье. Она до последних дней продолжала выступать на сцене. С самого начала карьеры ее любили за яркий голос и характерную манеру исполнения
      Подробности...

      Умер Роман Карцев

      Ушел из жизни советский и российский артист, актер эстрады, театра и кино Роман Карцев. Карцев выступал в дуэте с Виктором Ильченко, снимался в кино и служил в Московском театре миниатюр. Около двух месяцев назад 79-летний артист перенес инсульт
      Подробности...
        Перейти а раздел…
        Как государство должно наказать футболистов Кокорина и Мамаева?
        • Максимально жестко из предусмотренного законом

        • Максимально мягко из предусмотренного законом

        • Наказание должно быть средней тяжести

        На чьей стороне вы были во время событий октября 1993 года?
        • На стороне Ельцина и не жалею об этом

        • На стороне Ельцина, жалею об этом

        • На стороне Верховного Совета и не жалею об этом

        • На стороне Верховного Совета, жалею об этом

        В правительстве обсуждается идея повысить возраст продажи алкоголя с 18 до 20-21 года. Вы с этим согласны?
        • Да, нужно повысить

        • Нет, нужно оставить как есть

        • Нет, нужно убрать ограничения продажи алкоголя по возрасту

          Перейти а раздел…
          НОВОСТЬ ЧАСА:У космонавтов «Союза» обнаружились проблемы со здоровьем
          Дана оценка ущербу России от аварии «Союза»Полиция задержала брата КокоринаРоссия выдвинула ультиматум ПАСЕКремль озвучил позицию по автокефалии на Украине
          Кремль отреагировал на аварию «Союза» с экипажем МКСРазозливший Кадырова чеченец извинился за брошенную в пассажиров банкуРоссийская подлодка спряталась на дне Черного моряНа Украине подсчитали потери от ассоциации с ЕС
          Стало известно об отмене обследования дыры в «Союзе» из-за аварииУкраина «слила» США и Израилю секретные возможности С-300Полковника СВР нашли мертвым в собственной квартире в МосквеСША потребовали от Украины не допустить насилия в религиозном конфликте

          Главная тема


          Система САС второй раз спасла жизни космонавтов

          отделение ступеней


          В «Роскосмосе» уточнили возможную причину аварии «Союза»

          подлежит списанию


          Предложено объяснение необычной поломки SSJ 100 при посадке в Якутске

          начинающая певица


          Жена депутата перекрыла МКАД ради съемок клипа

          Видео

          армия и вооружение


          Почему легендарному советскому пистолету ищут замену

          громкое дело


          Что нужно сделать с Кокориным и Мамаевым

          общественное мнение


          Почему украинцы стали лучше относиться к россиянам

          черное золото


          Почему России не нужна нефть по 100 долларов

          репортаж газеты Взгляд


          Как болельщики едва не сорвали встречу Нурмагомедова в Махачкале

          «плевок в лицо»


          Сергей Худиев: Украинский национализм существует для того, чтобы мучить людей ради сомнительного идеала

          «русский борец Хабиб»


          Лев Пирогов: Если мы не понимаем сходу, кто свой, а кто чужой, значит, мы опупели

          «волна популизма»


          Дмитрий Дробницкий: В Южной Америке произошел очень серьезный политический сдвиг

          на ваш взгляд


          Как государство должно наказать футболистов Кокорина и Мамаева?

          Даны оценки поисково-спасательной операции после аварии «Союза»

          11 октября 2018, 13:41

          Текст: Анна Инсарова

          Версия для печати

          Поисково-спасательная операция, начатая после аварии корабля «Союз МС-10», прошла «на отлично», сообщили в Росавиации.

          «Общая координация поиска и спасания осуществлялась силами Федерального агентства воздушного транспорта при поддержке ВКС и Роскосмоса», – цитирует РИА «Новости» представителя Росавиации.

          В ведомстве добавили, что операция прошла «на отлично».
          В Центральном военном округе сообщили, что к месту обнаружения капсулы «Союза МС-10» – в 25 километрах от казахстанского Жезказгана – прибыли поисково-спасательные машины ПЭМ-1 «Синяя птица» с краном.

          Вертолеты Ми-8 еще находятся в пути.

          Также сообщается, что поисково-спасательные силы расположились на космодроме и вдоль трассы выведения транспортно-пилотируемого корабля на орбиту в пунктах Крайний (Юбилейный), Жезказган, Караганда, Горно-Алтайск, Упрун, Кызыл, Кневичи, Новосибирск, Иркутск, Улан-Удэ, Чита, Хабаровск.

          Глава Роскосмоса Дмитрий Рогозин заявил, что система аварийного спасения продемонстрировала свою исключительную надежность, передает RT.

          «А вот в чем причина аварии – разберемся», – сказал он.

          Вице-премьер России Юрий Борисов также считает, что происшествие подтвердило работоспособность аварийной системы спасения. «Ситуация, конечно, неприятная, но, как вы знаете, в истории космонавтики уже были такие случаи. С другой стороны, подтверждена работоспособность аварийной системы спасения, что очень важно», – цитирует Борисова РИА «Новости».

          Во время старта с Байконура ракеты «Союз-ФГ» с кораблем «Союз МС-10» с космонавтами произошла авария носителя. Членам нового экипажа МКС пришлось совершить аварийную посадку в Казахстане. Космонавт Алексей Овчинин и астронавт Ник Хейг не пострадали

          Напомним, во время старта «Союза-ФГ» с кораблем «Союз МС-10» с двумя членами экипажа на борту с космодрома Байконур произошла авария носителя. Экипаж корабля приземлился в Казахстане. Российский космонавт Алексей Овчинин и американский астронавт Ник Хейг испытали очень сильные перегрузки, но они живы. Сейчас их состояние оценивается как хорошее.

          Газета ВЗГЛЯД подробно рассказывала о системе аварийного спасения САС: 35 лет назад, 26 сентября 1983 года, летчики-космонавты СССР Владимир Титов и Геннадий Стрекалов стали невольными ее испытателями. Взрыв на стартовой площадке ракеты-носителя «Союз-У» едва не сжег заживо экипаж корабля «Союз Т-10», но сработала САС.


          Подпишитесь на ВЗГЛЯД в Яндекс-Новостях

          Вы можете комментировать материалы газеты ВЗГЛЯД, зарегистрировавшись на сайте RussiaRu.net. О редакционной политике по отношению к комментариям читайте здесь

           
           
          © 2005 - 2018 ООО Деловая газета «Взгляд»
          E-mail: information@vz.ru
          .masterhost
          		В начало страницы  •
          Поставить закладку  •
          На главную страницу  •
          ..............