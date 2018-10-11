Назван самый дорогой для путешественников город

Дубай занял первое место в рейтинге самых дорогих для туристов городов – путешественники в среднем тратят там 537 долларов в день.

Об этом сообщает Mastercard в рейтинге Global Destination Cities Index.

На втором месте оказался Париж – там туристы обычно тратят порядка 300 долларов в день. Третье место – Сингапур (286 долларов).

В пятерку вошли также Сеул (181 доллар) и Бангкок (173 доллара).

Вплотную к первой пятерке расположились Токио (154 доллара), Лондон (153 доллара) и Нью-Йорк (147 долларов).

Напомним, в 2018 году Россия вышла на второе место в мире по числу проданных турпутевок; всего в стране их было продано около 2,5 млн.

Ранее путешественники назвали самые притягательные уголки России; их число вошли Розовое и Сакское озера в Крыму. Отмечалось, что полуострову удалось побить туристический рекорд времен Украины.