Нефть подешевела на данных о сильном росте запасов в США

Мировые цены на нефть в ходе торгов в четверг утром снизились на 2%, поскольку инвесторы негативно восприняли данные Американского института нефти (API) о росте запасов сырья в США за прошлую неделю.

Стоимость декабрьских фьючерсов на нефть марки Brent опустилась на 1,95%, составив 81,47 доллара за баррель, цена ноябрьских фьючерсов на нефть марки WTI снизилась на 1,76%, составив 71,88 доллара за баррель, передает РИА «Новости».

По данным API, что за неделю по 5 октября коммерческие запасы нефти в США подскочили на 9,7 млн баррелей – до 413,7 млн баррелей.