Умерли трое из пяти пострадавших при взрыве в Дагестане подростков

Трое из пяти подростков, пострадавших от взрыва в спортивной школе в селе Эбдалая в Дагестане, умерли, сообщили в региональном минздраве.

«Двое подростков 14 и 16 лет, у которых были ожоги более 90% тела, скончались в больнице в Махачкале», – цитирует РИА «Новости» представителя республиканского минздрава.

Позднее 18-летний парень, у которого были ожоги 80% тела, скончался в ожоговом центре в Нижнем Новгороде.



Взрыв в спортивном зале школы произошел 2 октября. Как установили в МЧС, взорвалась газовоздушная смесь после утечки из газопровода.

Пять подростков получили ожоги от 60 до 90% тела, трое из них были доставлены в Нижний Новгород.

В апреле 2017 года в результате взрыва гранаты в дагестанской школе получили ранения 11 несовершеннолетних, один из которых погиб.