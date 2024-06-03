Цены на нефть стабилизировались

Мировые цены на нефть остались стабильны после публикации результатов встречи ОПЕК+

Цена августовских фьючерсов на марку Brent по состоянию на 7.52 слабо снижается – на 0,11%, до 81,02 доллара за баррель, а июльских фьючерсов на нефть марки WTI – на 0,06%, до 76,94 доллара, передает РИА «Новости».

Отметим, что накануне ОПЕК+ продлил нынешние квоты по добыче до конца 2025 года, изменил их только для ОАЭ: с января по сентябрь 2025 года они увеличатся на 300 тыс. баррелей в сутки, до 3,519 млн баррелей.

Восемь «стран-добровольцев», в том числе Россия и Саудовская Аравия также продолжат на этот срок добровольные сокращения на 1,66 млн баррелей в сутки.

Страны-участницы согласились до конца сентября продлить дополнительные добровольные сокращения на 2,2 млн баррелей в сутки. А с октября и до конца года страны постепенно будут отказываться от части добровольных сокращений.

«Рынок не ожидал отмены октябрьских сокращений», – цитирует Bloomberg основателя Vanda Insights в Сингапуре Вандану Хари. В то же время она отметила, что «положительным моментом для ОПЕК+ является то, что соглашение поможет сохранить сплоченность».