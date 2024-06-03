Как история научила Россию религиозной терпимости

Единственная надежда наших экзистенциальных противников – распад страны. Они хорошо запомнили историю с крушением СССР и надеются повторить.

Надежды эти тщетны, но надо понимать – перед нами одно из главных направлений их деятельности и в информационной войне, и в работе спецслужб, агентов влияния. Им как воздух нужен раскол российского общества, а самый глубокий раскол – по этническим и религиозным линиям.

Тут всегда и при любых обстоятельствах найдутся факты и события, на которых можно спекулировать. Поэтому не только в национальной и религиозной политике, но и в нашей частной жизни, во всей системе отношений и интересов нужна сдержанность и взвешенность подходов, а еще больше – любовь и понимание ближних. В том числе – ближних другой веры и другого этнического корня, а вместе с ними – существующей рядом с нами веками культуры и образа жизни.

Последнее время, особенно после трагедии в «Крокусе», в стране резко обострились дискуссии, связанные с приезжими из Средней Азии. К сожалению, это обоюдоострый процесс. И справедливое возмущение против нелегальной миграции, этнических преступных кланов и т. п. может оборачиваться неприятием исламской культуры вообще. С учетом и внутриполитической ситуации, и конкретной истории СВО, и большого внешнеполитического расклада (роль Глобального Юга) – любая поддержка антиисламских настроений и на бытовом, и на идеологическом, и на политическом уровне становится работой против России, направленной на подрыв национальной безопасности государства.

Россия – по крайней мере, со времён взятия Казани – это не только православная, но и мусульманская страна. В Российской империи, когда православие было официальной государственной религией, ислам был полностью принят и поддерживался на всех уровнях – от бытового до государственного. Ярчайший пример тому – русская армия. Даже у высших наград страны существовали специальные знаки для мусульман. Они были и у ордена Андрея Первозванного, и у солдатского и офицерского Георгия, на котором вместо Георгия Победоносца был изображен державный орел. Солдаты и офицеры – мусульмане имели право на халяльную пищу. И так далее, и тому подобное.

Монархия строила мечети, причем именно на казенные или на личные государевы деньги (первая соборная мечеть в Омске в 1829 году), поддерживала – за исключением короткого периода в начале Кавказской войны – хадж. Мусульманские духовные лица получали казенную пенсию.

Православное государство и его мусульманские подданные жили в мире и взаимопонимании. В мечетях молились за государя и победу русского оружия, власть поддерживала мусульманские общины, местную аристократию и местные традиции. В этом была сила русского государства, сумевшая не стереть с лица земли, а сберечь сотни народов и языков.

Такая политика дала свои плоды. Многие наблюдатели отмечали, что во время революционных событий столетней давности правоверные мусульмане были последними, кто дал себя вовлечь в антигосударственную деятельность. Как бы ни относиться к историческому развороту 1917 года, это тоже очень существенный знак.

В исторической России проживало около 20 млн мусульман. Ныне в Российской Федерации граждан, традиционно исповедующих ислам – около 15 миллионов, то есть больше 10% населения страны. В нашей сегодняшней реальности православные и мусульмане, буддисты, верующие соотечественники всех вероисповеданий – естественные союзники, когда речь идет о борьбе с отрицателями любой идентичности, не только религиозной и национальной, но и гендерной, исторической и прочей.

Но чтоб быть союзниками, нужно ценить своих соотечественников. Не относиться свысока, а иногда и с осуждением, глядя на не всегда понятные для нас обычаи и привычки. В конце концов, главная беда социального пространства – это утомительное единообразие стилей и образа жизни по формату массмедийной моды. А этническое разнообразие и стилистическое многоголосие лишь украшают мир.

Чтобы понимать культуру, веками живущую с нами, имеет смысл знать ее достоинства и великие достижения. Ислам – это не только образ жизни и бытовые привычки. Из всех мировых религий он в наибольшей степени представляет собой социальную концепцию, регулирует жизнь и отношения между людьми здесь, на земле.

Помимо всего прочего, это еще и богатейшая философия – от Газали до Мусы Садра, поэзия – от Руми до Мухаммада Икбала, сложнейшие правовые школы, мистическая традиция и даже экономическая теория, нашедшая свое применение в политической практике современного Ирана.

Всё это просто по-человечески интересно, а иногда может быть очень актуально и в связи с конкретной политической практикой. Мало кто знает, к примеру, что с 1 сентября 2023 года в России работает уникальный пилотный проект по исламскому банкингу – банковской деятельности, основанной на законах шариата, то есть на полном запрете ростовщического процента.

Людям разных культур и религиозных традиций в России есть о чем говорить и чему учиться друг у друга. Между нами нет и не должно возникнуть болезненных линий разделения.