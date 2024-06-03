Гибель Эбрахима Раиси вполне укладывается в логику последних попыток США остановить необратимое. Процесс здоровой регионализации, в котором внерегиональным игрокам в конечном счете будет не место в большой Евразии.2 комментария
Склад с ГСМ загорелся в Новосибирске
Склад с горюче-смазочными материалами загорелся в Новосибирске
Пожар на складе с горюче-смазочными материалами произошел в Новосибирске, огонь охватил крышу на площади 4,5 тыс. квадратных метров, пострадавших нет.
По данным ГУМЧС по Новосибирской области, загорелась кровля склада, на первом этаже здания есть емкости с горюче-смазочными материалами. В данный момент огнем охвачена крыша здания, передает РИА «Новости».
Ранее при возгорании на нефтеперерабатывающем заводе в Ухте в воскресенье погибли два человека.