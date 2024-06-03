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    Россия увеличивает стоимость содержания Украины для Запада
    Минфин США: Запад засыплет песок в шестеренки российской военной машины
    В Совфеде ответили на желание Байдена заморозить конфликт на Украине
    В ДНР объяснили значение освобождения Уманского
    Киеву не понравился план НАТО по выделению Украине 100 млрд долларов
    Профессор Миршаймер из США: Зеленский в беде
    Белый дом заявил о нежелании Байдена становиться причиной третьей мировой войны
    Израильтянам посоветовали не ездить на Мальдивы
    Губернатор Чибис показал на теле место удара ножом
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    Юрий Мавашев Юрий Мавашев Гибель президента Ирана повлияла на отношения США и Индии

    Гибель Эбрахима Раиси вполне укладывается в логику последних попыток США остановить необратимое. Процесс здоровой регионализации, в котором внерегиональным игрокам в конечном счете будет не место в большой Евразии.

    2 комментария
    Тимофей Бордачёв Тимофей Бордачёв Евразийский эксперимент сработал против санкций

    Евросоюз и США никогда не признавали ЕАЭС и отказывались вести с ним прямой диалог. На Западе сразу почувствовали в евразийской интеграции опасность для реализации их планов.

    0 комментариев
    Игорь Караулов Игорь Караулов У России припасено восхитительное оружие

    За два с лишним года после этого закрытия Европы мы уже успели к нему привыкнуть, но до сих пор, кажется, так и не поняли, зачем это нужно самим европейцам. Ведь сегодня ситуация диаметрально противоположна той, которая была в советские времена.

    29 комментариев
    3 июня 2024, 07:38 • Новости дня

    Склад с ГСМ загорелся в Новосибирске

    Склад с горюче-смазочными материалами загорелся в Новосибирске

    Tекст: Вера Басилая

    Пожар на складе с горюче-смазочными материалами произошел в Новосибирске, огонь охватил крышу на площади 4,5 тыс. квадратных метров, пострадавших нет.

    По данным ГУМЧС по Новосибирской области, загорелась кровля склада, на первом этаже здания есть емкости с горюче-смазочными материалами. В данный момент огнем охвачена крыша здания, передает РИА «Новости».

    Ранее при возгорании на нефтеперерабатывающем заводе в Ухте в воскресенье погибли два человека.

    2 июня 2024, 16:40 • Новости дня
    Минфин США: Запад засыплет песок в шестеренки российской военной машины

    Замглавы Минфина США Адейемо: Запад засыплет песок в шестеренки российской военной машины

    Минфин США: Запад засыплет песок в шестеренки российской военной машины
    @ Михаил Безносов/РИА Новости

    Tекст: Алексей Дегтярев

    Страны Запада намерены препятствовать развитию российского военно-промышленного комплекса, они хотят «засыпать песок в шестеренки российской военной машины», заявил первый замминистра финансов США Уолли Адейемо.

    Назначение «экономиста» Андрея Белоусова на пост министра обороны России указывает на то, что экономика страны сфокусирована «на производство военного оборудования», заявил Адейемо в статье для Financial Times, передает ТАСС.

    По его мнению, это стало следствием действий США и их союзников по усилению контроля за санкциями и экспортом для причинения ущерба российскому ВПК.

    США и Европа планируют «засыпать песок в шестеренки российской военной машины», ограничивая возможности России по импорту компонентов для боеприпасов, ракет и бронетехники.

    Вашингтон хочет, чтобы «чувствительные товары двойного назначения», включая станки и микроэлектронику, не попадали в Россию.

    Это может снизить прибыль предприятий, имевших давние отношения с Россией, но «амбиции российской армии, поддержанной мобилизованной экономикой, будут только расти».

    «Набравшаяся смелости Россия обойдется нашим компаниям, а также американской и мировой экономике дороже, нежели принятие мер [против РФ] сегодня», – сказал замминистра.

    Ранее госсекретарь США Энтони Блинкен заявил, что Вашингтон может ввести санкции против Пекина, если тот «не прекратит поставлять в Россию товары двойного назначения».

    Коментарии (82)
    2 июня 2024, 20:43 • Новости дня
    Профессор Миршаймер из США: Зеленский оказался в беде

    Tекст: Алексей Дегтярев

    У Владимира Зеленского из-за закончившегося срока президентских полномочий начались проблемы с легитимностью, заявил американский профессор Джон Миршаймер.

    Зеленский «больше не легитимен», жители Украины недовольны тем, «как идут боевые действия», этот политик оказался в беде, сказал Миршаймер в интервью YouTube-каналу Judging Freedom, передает РИА «Новости».

    Также профессор отметил, что не знает, кто может быть потенциальным кандидатом на его замену внутри политического истеблишмента в Киеве.

    В широких слоях населения мало энтузиазма по поводу конфликта, поскольку молодых людей и пожилых мужчин ловят и отправляют в ВСУ.

    У России, по мнению эксперта, есть преимущество в военной ситуации, и оно растет с каждой неделей. Он отметил, что его не удивит, если летом или осенью 2024 года ВСУ развалятся.

    Ранее госдепартамент США заявил, что Вашингтон все еще считает Зеленского легитимным.

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    2 июня 2024, 10:15 • Новости дня
    СМИ сообщили о планах Байдена заморозить конфликт на Украине перед выборами в США

    AC: Байден планирует заморозить конфликт на Украине перед выборами в США

    СМИ сообщили о планах Байдена заморозить конфликт на Украине перед выборами в США
    @ REUTERS/Oleksandr Ratushniak

    Tекст: Валерия Городецкая

    Американский лидер Джо Байден хочет заморозить конфликт на Украине в преддверии выборов президента США, пишет The American Conservative.

    По данным The American Conservative, Байден хочет «сохранить все как есть до следующих выборов», передает «Газета.Ru». В случае победы Дональда Трампа на выборах президента США Украина станет его проблемой, а если победит Байден – Вашингтон подумает о возможности мирного урегулирования, пишет издание.

    Ранее в США рассказали, что останется от Украины после СВО.

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    2 июня 2024, 21:44 • Новости дня
    FT: Украина не в восторге от плана НАТО выделить ей 100 млрд долларов

    Tекст: Алексей Дегтярев

    Украинское руководство не испытало восторга от инициативы Североатлантического альянса по выделению 100 млрд долларов Киеву, сообщил дипломатический источник в НАТО.

    Эти средства – не вновь выделяемые деньги, они дублируют уже имеющуюся помощь от НАТО, они не представляют собой отдельный транш, сказал собеседник Financial Times, передает РБК.

    При этом в альянсе пытаются объяснить киевскому режиму, что таким образом улучшится эффективность координации и поставок.

    При этом сторонники идеи считают план гарантией того, что все страны вложатся в помощь Украине с учетом их ВВП и других показателей.

    Ранее глава МИД Венгрии Петер Сийярто сообщал, что генсек НАТО Йенс Столтенберг официально направил предложение членам военного блока собрать 100 млрд долларов для военной помощи Украине за пять лет.

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    2 июня 2024, 18:07 • Новости дня
    В Совфеде ответили на желание Байдена заморозить конфликт на Украине
    В Совфеде ответили на желание Байдена заморозить конфликт на Украине
    @ EUTERS/Erin Scott

    Tекст: Олег Исайченко

    У специальной военной операции на Украине есть четкие цели и задачи, которые были поставлены президентом. И Россия должна их выполнить. Так сенатор Андрей Климов в разговоре с газетой ВЗГЛЯД прокомментировал сообщения о желании Джо Байдена заморозить конфликт на Украине перед президентскими выборами в США.

    «Я полагаю, что слова о заморозке конфликта в преддверии выборов президента США направлены на американскую аудиторию. Причем само заявление сделано, судя по всему, не столько на основе положения дел на фронте, сколько на почве идей ответственных за избирательную кампанию Байдена», – сказал сенатор Андрей Климов.

    «Если в этих сообщениях и есть доля истины, то она минимальна. Более того, не знаю, кто там что решил заморозить или отморозить, но у специальной военной операции есть совершенно конкретные задачи, поставленные президентом России. Это демилитаризация и денацификация Украины, а также обеспечение безопасности нашей страны. Никто эти цели не отменял», – заключил парламентарий.

    Ранее журнал  The American Conservative сообщил, что Байден хочет «сохранить все как есть до следующих выборов». Якобы в случае победы Дональда Трампа на выборах президента США Украина станет его проблемой, а если победит Байден – Вашингтон подумает о возможности мирного урегулирования, пишет издание.

    Ранее глава МИД России Сергей Лавров заявил, что считает теоретически возможным ускорить политическое урегулирование ситуации на Украине. По его словам, для этого Запад должен прекратить накачку Украины оружием, а Киеву следует прекратить боевые действия.

    При этом дипломат отмечал, что в Киеве правит «партия войны», которая как минимум на словах стремится «победить» Россию на поле боя. В подобных условиях диалог о мире трудно представить, отметил Лавров. Он напомнил также, что с 30 сентября 2022 года на Украине действует юридический запрет на переговоры с Россией.

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    2 июня 2024, 14:37 • Новости дня
    Названа сумма, которую Италия потеряла из-за антироссийских санкций

    GIM Unimpresa: Италия потеряла из-за антироссийских санкций 10-15 млрд евро

    Названа сумма, которую Италия потеряла из-за антироссийских санкций
    @ Maksim Konstantinov/Global Look Press

    Tекст: Валерия Городецкая

    Италия в полной мере ощущает антироссийские санкции, экономика этой страны потеряла из-за них около 10-15 млрд евро, заявил президент Ассоциации итальянских предпринимателей в России (GIM Unimpresa) Витторио Торрембини.

    По словам Торрембини, из-за санкций, введенных Италией против России, товарооборот между этими странами «резко упал с 30 млрд евро до 9 млрд», передает РИА «Новости».

    Кроме того, «итальянский экспорт в Россию сократился на 36%, импорт из России в Италию на – 70-80%», заявил он.

    «Экономика Италии в результате антироссийских санкций потеряла, таким образом, порядка 10-15 млрд евро», – отметил Торрембини. Он добавил, что из-за антироссийских санкций в Италии также значительно сократилось количество рабочих мест.

    Ранее спикер Госдумы Вячеслав Володин раскрыл ущерб западных компаний от санкций против России.

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    2 июня 2024, 14:15 • Новости дня
    Посол Китая в Тегеране вызван в МИД Ирана

    Tasnim: Посол Китая в Тегеране вызван в МИД Ирана

    Посол Китая в Тегеране вызван в МИД Ирана
    @ Maksim Konstantinov/Global Look Press

    Tекст: Валерия Городецкая

    Министерство иностранных дел Ирана вызвало Посла Китая в Тегеране после совместного заявления КНР и ОАЭ касательно принадлежности трех островов в Персидском заливе, пишет агентство Tasnim.

    Речь идет об островах Большой Томб, Малый Томб и Абу-Муса, которые являются предметом территориального спора между Ираном и ОАЭ, пишет Tasnim, передает ТАСС.

    Иранский МИД намерен выразить послу Китая в Тегеране протест из-за позиции Пекина по вопросу принадлежности этих островов.

    Тема принадлежности островов Большой Томб, Малый Томб и Абу-Муса была затронута в совместном заявлении ОАЭ и Китая, опубликованном по итогам визита президента ОАЭ шейха Мухаммеда бен Заида Аль Нахайяна в Пекин. В нем, в частности, говорилось, что КНР «выразила поддержку усилиям Объединенных Арабских Эмиратов по достижению мирного решения проблемы трех островов Большой Томб, Малый Томб и Абу-Муса посредством двусторонних переговоров в соответствии с международным правом».

    В прошлом году МИД Ирана вызвал временного поверенного в делах России. Ему вручили ноту протеста, поскольку в итоговом заявлении участников VI сессии Российско-арабского форума сотрудничества (РАФС) упоминался вопрос принадлежности трех островов в Персидском заливе.

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    2 июня 2024, 13:55 • Новости дня
    В ДНР объяснили значение освобождения Уманского

    Кимаковский объяснил значение освобождения Уманского

    В ДНР объяснили значение освобождения Уманского
    @ Станислав Красильников/РИА Новости

    Tекст: Валерия Городецкая

    Освобождение села Уманское откроет новые возможности для нанесения ударов по маршрутам снабжения украинских войск, сообщил советник главы ДНР Игорь Кимаковский.

    По словам Кимаковского, вооруженные формирования Украины в Карловке оказывают сопротивление, освобождение Уманского даст дополнительные возможности для усиления ударов по их дорогам снабжения, передает ТАСС.

    Ранее Минобороны сообщило, что военнослужащие Центральной группировки российских войск освободили населенный пункт Уманское в Донецкой народной республике.

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    2 июня 2024, 18:20 • Новости дня
    Белый дом заявил о нежелании Байдена становиться причиной третьей мировой войны
    Белый дом заявил о нежелании Байдена становиться причиной третьей мировой войны
    @ Bonnie Cash/CNP/Consolidated News Photos/Global Look Press

    Tекст: Алексей Дегтярев

    Американский президент Джозеф Байден не желает быть ответственным за развязывание третьей мировой войны, заявил координатор по стратегическим коммуникациям Совета нацбезопасности Белого дома Джон Кирби.

    Байден не стремится к конфликту с Россией, добавил Кирби, передает ТАСС.

    Ранее в мае 45-й президент США и конкурент Байдена на предстоящих выборах главы американского государства Дональд Трамп заявлял, что украинский конфликт является следствием действий «глупых людей» у власти в США.

    По его оценке, Соединенные Штаты могут оказаться в условиях третьей мировой из-за этих людей.

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    2 июня 2024, 15:50 • Новости дня
    Гробы с плакатом «Солдаты Франции, погибшие на Украине» поставили у Эйфелевой башни
    Гробы с плакатом «Солдаты Франции, погибшие на Украине» поставили у Эйфелевой башни
    @ REUTERS/Benoit Tessier

    Tекст: Алексей Дегтярев

    У знаменитой Эйфелевой башни во французской столице установили пять пустых гробов, закутанных во флаги страны, рядом с ними был плакат «Солдаты Франции, погибшие на Украине», сообщают местные СМИ.

    Гробы появились в 10.00 мск у Эйфелевой башни, их установили трое человек. Гробы имели стандартные габариты, их покрыли французскими флагами. Также рядом был плакат, упоминающий французских солдат, погибших на украинской территории, передает РИА «Новости» со ссылкой на Parisien.

    Источник издания в полиции пояснил, что задержали водителя минивэна, который привез гробы, а также двух подозреваемых, планировавших уехать в Берлин. Задержанные оказались гражданами Болгарии, Украины и Германии.

    Гробы были набиты гипсом.

    В прокуратуре Парижа заявили, что задержанные находятся под стражей, возбуждено уголовное дело.

    Ранее агентство Reuters сообщало, что президент Франции Эммануэль Макрон может объявить о решении направить военных инструкторов страны на Украину.

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    2 июня 2024, 11:47 • Новости дня
    Зеленский раскритиковал Китай из-за отказа участвовать в «саммите мира» по Украине
    Зеленский раскритиковал Китай из-за отказа участвовать в «саммите мира» по Украине
    @ Vincent Thian/AP/TASS

    Tекст: Валерия Городецкая

    Украинский лидер Владимир Зеленский сделал ряд резких заявлений в адрес Пекина из-за отказа руководства КНР участвовать в конференции по Украине в Швейцарии.

    На форуме «Диалог Шангри-Ла» в Сингапуре Зеленский назвал Китай «инструментом в руках [президента России Владимира] Путина», заявив, что китайская сторона работает над тем, чтобы страны не приезжали на «саммит мира», передает «Московский комсомолец».

    Таким образом Пекин не только поддерживает Москву, но фактически поддерживает конфликт, заявил президент Украины. Он также обвинил главу Китая Си Цзиньпина в якобы поставках элементов оружия России.

    Ранее Китай отказался участвовать в швейцарской конференции по Украине.

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    2 июня 2024, 12:29 • Новости дня
    СК завершил расследование дел воевавших на стороне ВСУ наемников из США и Латвии

    Tекст: Валерия Городецкая

    Следственный комитет России завершил расследование уголовных дел против двух наемников из США и Латвии, принимавших участие в украинском конфликте на стороне Киева.

    По данным СК, гражданин Латвии Атварс Аниньш и гражданин США Сент-Джон Майкл-Артур за деньги участвовали в боевых действиях в составе вооруженных формирований Украины, передает РИА «Новости».

    Уголовные дела в отношении наемников направлены для передачи в суд и заочного осуждения. В ведомстве отметили, что оба наемника открыто делились подробностями преступной деятельности в соцсетях.

    В марте СК объявил в розыск более 700 иностранных наемников.

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    2 июня 2024, 16:54 • Новости дня
    Трамп заявил о наличии плана для окончания конфликта на Украине
    Трамп заявил о наличии плана для окончания конфликта на Украине
    @ Ron Sachs/Keystone Press Agency/Global Look Press

    Tекст: Алексей Дегтярев

    Бизнесмен и 45-й американский президент Дональд Трамп заявил о наличии у него плана по урегулированию украинского конфликта в случае переизбрания главой американского государства.

    Трамп в интервью Fox News заявил, что у него есть «конкретный план, как с этим покончить», передает ТАСС.

    Он пояснил, что его детали раскрыть не сможет, но подчеркнул, что «положит этому конец».

    Ранее издание The American Conservative указывало, что действующий президент США и конкурент Трампа на предстоящих выборах Джо Байден хочет заморозить конфликт на Украине в преддверии выборов главы государства.

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    2 июня 2024, 19:12 • Новости дня
    Чибис показал на теле место удара ножом

    Мурманский губернатор Чибис показал на теле место удара ножом

    Tекст: Алексей Дегтярев

    Губернатор Мурманской области Андрей Чибис опубликовал видеозапись, на которой заметен шрам после покушения на него в апреле.

    Глава региона в своем Telegram-канале опубликовал видео, в котором рассказал о купании в местных водоемах.

    В ролике он появился с обнаженным торсом, на котором заметен шрам.

    Губернатор пояснил, что купаться решил с разрешения врачей, и пожелал всем хорошего отдыха. Чибис отметил, что купание «оживляет все тело, даже если проснулся рано.

    В апреле в городе Апатиты местный житель ранил Чибиса ножом в живот. Сначала его состояние оценивалось как тяжелое, но через некоторое время он пошел на поправку.

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    2 июня 2024, 08:37 • Новости дня
    Экс-советник Пентагона предрек сближение России и Германии

    Экс-советник Пентагона Макгрегор предрек сближение России и Германии

    Экс-советник Пентагона предрек сближение России и Германии
    @ MV/SULUPRESS.DE/Global Look Press

    Tекст: Валерия Городецкая

    Германия постепенно сближается с Россией, что может привести к «разрыву» отношений между Берлином и Вашингтоном в ближайшие месяцы, такое мнение выразил бывший советник Пентагона, отставной полковник Дуглас Макгрегор.

    По словам Макгрегора, Германия «дюйм за дюймом» сближается с Россией «интеллектуально, ментально и стратегически», передает РИА «Новости».

    «В ближайшие месяцы мы увидим окончательный разрыв между США и Берлином», – написал он в соцсети X (бывший Twitter, заблокирована в России).

    Макгрегор полагает, что сближение с Россией является для Германии «единственным способом» восстановить свою экономику.

    Ранее канцлер ФРГ Олаф Шольц заявил, что со временем придется вернуться к дипломатии с Россией.

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