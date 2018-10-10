Выгнанный из Marvel режиссер перешел к конкурентам

Warner Bros. и DC наняли уволенного из Disney режиссера Джеймса Ганна для написания сценария для «Отряда самоубийц – 2».

Ганн может стать и режиссером проекта, так как предыдущий режиссер Гэвин О'Коннор ушел в фильм Бена Аффлека, сообщает Deadline.

Напомним, в июле компания Walt Disney прекратила контакты с режиссером Джеймсом Ганном, часто критиковавшим президента США Дональда Трампа, из-за публикации им в Twitter материалов предосудительного характера. В частности, компанию возмутили твиты на тему педофилии, сексуального насилия, СПИДа.

После этого The Walt Disney Studios и студия Marvel Studios приостановили работу над третьей частью «Стражей Галактики».

Американский боевик «Отряд самоубийц» о злодеях-супергероях вышел в российский прокат 4 августа 2016 года. Как сообщал «Бюллетень кинопрокатчика», фильм установил исторический рекорд в России, собрав за первый день показа 254 млн рублей.