В МИД Ирана отреагировали на поставки С-300 в Сирию

В Тегеране придерживаются мнения, что поставка системы С-300 Сирии поможет безопасности и стабильности в данном регионе, заявил замглавы МИД Ирана Аббас Аракчи.

Аракчи заявил, что «если сирийские власти решат это (С-300) купить, и если власти России решат это продать, то, я уверен, это будет полезно для безопасности Сирии и стабильности в этой стране», передает РИА «Новости».

Ранее сообщалось, что возле российских баз в Сирии заметили американский самолет-разведчик.

Это произошло на фоне сообщений о прибытии в САР трех тяжелых военно-транспортных самолетов Ан-124-100 «Руслан» и подхода к Тартусу тяжелогруженого контейнеровоза «Спарта-3».

Предположительно, это может указывать на доставку в Сирию комплексов ПВО С-300.

До этого лава сирийского МИД Валид Муаллем заявил, что Дамаск рассчитывает на поставку С-300 в течение двух недель.