Преподавательница Петрова рассказала, чем он мог заниматься в Солсбери

Преподавательница Александра Петрова открыла новые подробности жизни бизнесмена, которого подозревают в якобы работе на ГРУ, и предположила, что он мог делать в Солсбери.

В редакцию «Комсомольской правды» обратилась женщина, которая заявила, что она преподавала у Александра Петрова в университете. Она не назвала ни свое имя, ни учебное заведение, уточнив лишь, что вуз находится не в Москве.

«Я давно уже переехала из России, живу в Германии. Когда я увидела по ТВ Петрова, Сашу я сразу узнала. Петров учился на юрфаке, мечтал быть следователем. Общительный, но не болтливый, умный. Я его старше всего лет на пять, так что мы очень хорошо общались и даже подружились. Семья очень хорошая – мама, папа, брат-погодок», – сообщила она.

По словам преподавательницы, Петров распространяет спортивное питание «в очень серьезных кругах»:

«Это сетевой маркетинг вроде «Гербалайфа». И в Солсбери есть известная химлаборатория Porton Down – военный технопарк. Но они там занимаются в том числе и разработкой спортивного питания – там же тоже применяется химия. В Солсбери было мероприятие, что-то вроде семинара для тех, кто занимается распространением этого питания. В Англии, где никто никогда не лезет в чужие дела, очень удобно собираться. А тип спортивного питания, которым занимается Саша, – он в некоторых странах под запретом. Вот потому он и не стал его называть в интервью», – объяснила скрытность Петрова женщина.

Она не верит, что он имеет какое-то отношение к ГРУ, и уж тем более является отравителем. «Спортпит», который распространяют Петров и Боширов, очень моден среди высокопоставленных чиновников: одна банка оценивается в 100 евро, а на курс нужно несколько десятков таких банок.

Журналисты нашли аккаунт некоего Petrowa, который распространяет спортпит в заблокированной в России профессиональной соцсети LinkedIn, но он не ответил на письма прессы.

Напомним, по информации The Guardian, власти британского Солсбери наняли команду специалистов, чтобы провести ребрендинг города, ставшего известным на весь мир после «отравления» Сергея и Юлии Скрипалей.

Официальный представитель МИД Мария Захарова поиздевалась над подобной инициативой Лондона.