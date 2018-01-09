Эксперты обнаружили «работающую на КНДР» программу для майнинга

Специалисты по кибербезопасности компании AlienVault сообщили о приложении, устанавливающем на зараженный компьютер программу для добычи криптовалюты, перенаправляемой затем в КНДР.

«Это установщик программного обеспечения для добычи криптовалюты Monero. Любая добытая валюта пересылается в Университет имени Ким Ир Сена в Пхеньяне в Северной Корее», – передает РИА «Новости» сообщение компании.

По словам экспертов, приложение было создано в конце декабря 2017 года, в данный момент адрес сервера не доступен, что может говорить либо о прекращении работы программы, либо о том, что сервер в КНДР использовался для маскировки реального источника приложения.

Напомним, популярная криптовалюта биткоин начала стремительный рост после падения курса, случившегося на Новый год.