Умер один из создателей российского ядерного щита академик Евгений Аврорин

Выдающийся российский разработчик ядерных зарядов, один из создателей современного ракетно-ядерного щита академик Евгений Аврорин скончался во вторник на 86-м году жизни.

«Сегодня не стало Евгения Николаевича Аврорина», – передает РИА «Новости» сообщение госкорпорации «Росатом».

По сообщению сайта Российского атомного общества, Евгений Николаевич Аврорин(родился 11 июля 1932 года в Ленинграде. Физик-теоретик. Специалист в области физических теорий новой и специальной техники. Академик РАН. Герой Социалистического Труда (1966).

В 1954 году окончил физический факультет Московского государственного университета им. М.В. Ломоносова.

После окончания университета работал в КБ-11 (ныне РФЯЦ-ВНИИЭФ), где принимал участие в разработке первого советского двухкаскадного термоядерного заряда.

С 1955 года работал в НИИ-1011 (в настоящее время РФЯЦ – ВНИИТФ им. ак. Е.И. Забабахина).

С 1996 года по 1998 год совмещал должность научного руководителя с должностью директора РФЯЦ – ВНИИТФ.

В 1957 году под научным руководством Аврорина был проведен первый отечественный физический опыт, позволивший получить важную информацию о свойствах процессов в экстремальных условиях.

В 1963 году за достигнутые результаты в области создания термоядерного оружия он был удостоен Ленинской премии.

С начала 1960-х годов работал в области создания ядерных зарядов для мирных применений.

В 1966 году был удостоен звания Героя Социалистического Труда. В 1992 году избран академиком РАН по Отделению общей физики и астрономии.

Со 2 марта 1995 года по 9 июля 1997 года входил в состав Совета по научно-технической политике при президенте. С 2001 по 2005 год был членом Совета при президенте по науке, технологиям и образованию.

Являлся почётным научным руководителем ФГУП «Российский федеральный ядерный центр – Всероссийский научно-исследовательский институт технической физики» (РФЯЦ ВНИИТФ, г. Снежинск, Челябинская область).

Награжден орденами Ленина (1987 год), Трудового Красного Знамени (1956 год) и «За заслуги перед отечеством» III степени (1999 год) и II степени (2006 год), медалями «Ветеран труда» (1988 год), «300 лет Российскому Флоту» (1997 год).

Ветеран атомной энергетики и промышленности.