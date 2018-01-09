СК предъявил обвинение собственнику сгоревшей обувной фабрики под Новосибирском

В Новосибирской области предъявлены обвинения собственнику помещений и руководству коммерческого предприятия в причинении смерти по неосторожности, а также нарушении правил безопасности при проведении работ, сообщили в Следственном комитете.

Cогласно сообщению СК, поступившему в газету ВЗГЛЯД, продолжается расследование по факту гибели людей при пожаре на обувной фабрике в Искитимском районе Новосибирской области.

По поручению председателя СК Александра Бастрыкина, работу группы на месте происшествия возглавил руководитель следственного управления.

Следствие установило, что утром 4 января на обувной фабрике в поселке Чернореченский произошло возгорание на площади свыше 1 тыс. 700 кв. метров.

В помещениях на протяжении минимум трех лет производили обувь и хранили материалы для ее производства и готовую продукцию.

В ходе осмотра места происшествия обнаружены тела десяти рабочих фабрики (семь граждан КНР, два гражданина Республики Киргизия и один гражданин Российской Федерации).

По данным следствия, цех, в котором произошло возгорание, не был оборудован автоматическими установками пожаротушения и автоматической пожарной сигнализацией.



По подозрению в совершении преступлений были задержаны 65-летний собственник участка и находящихся на нем помещений, 27-летний директор и учредитель общества, а также 40-летний исполнительный директор.

Собственнику земельного участка и помещений предъявлено обвинение по ч. 3 ст. 109 УК РФ, двум другим фигурантам – по ч. 3 ст. 216 УК РФ.

Суд по ходатайству следствия отправил всех троих под домашний арест.

В настоящее время следователями произведены допросы всех работников фабрики, назначены необходимые экспертизы. Расследование уголовного дела продолжается.

Напомним, ранее сообщалось, что в результате пожара на складе в Новосибирской области погибли восемь человек, их тела обнаружили при разборе завалов.