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    Дмитрий Грунюшкин Дмитрий Грунюшкин Современное кино снова начинает чувствовать войну

    Когда Никулин бросает гранату, ты понимаешь, что это не пожилой актер в гимнастерке, а реальный фронтовик. Причем не артист с фронтовым опытом, а именно рядовой Некрасов, на которого прет танк. И контуженный Николай Стрельцов совсем не похож на Штирлица.

    10 комментариев
    Андрей Полонский Андрей Полонский Россия всегда искала Большой смысл

    Никакие мировые катаклизмы не избавляют нас, в рамках собственных цивилизационных ценностей, от необходимости искать «точку равновесия» между повседневными потребностями людей, Большим смыслом общественной жизни и стратегическими интересами государства.

    0 комментариев
    Вадим Трухачёв Вадим Трухачёв День Победы разрушает миф об изоляции России

    «Международная» составляющая празднования Дня Победы уже достигла своей цели. Россия показала, что не находится ни в какой «глубокой изоляции». У нас есть партнеры по всему миру – и мы с удовольствием разделим с ними наш священный день.

    3 комментария
    7 мая 2025, 08:06 • Новости дня

    Марочко сообщил о переброске дроноводов ВСУ под Григоровку

    ВСУ перебросили под Григоровку в ЛНР подразделение БПЛА «К-2»

    Tекст: Дмитрий Зубарев

    В районе Григоровки в ЛНР украинские войска усилили присутствие подразделением беспилотных систем «К-2», отвечающим за сдерживание наступления российских сил, сообщил военный эксперт Андрей Марочко.

    По его словам, украинское командование задействовало подразделение «К-2» из 20-го отдельного полка беспилотных систем в районе Григоровки на луганском направлении, передает РИА «Новости».

    По его словам, данное подразделение направлено для стабилизации ситуации в районе Белогоровки и кременских лесов.

    Эксперт отметил, что главная задача дроноводов – не допустить освобождение населенного пункта Григоровка российскими силами, а также сдерживать продвижение российских военных на других участках направления.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, Марочко сообщил, что армия России подошла к Григоровке в ДНР. Российские войска начали бои за взятие населенного пункта. ВС России захватили украинские позиции на реке Жеребец.

    6 мая 2025, 13:21 • Новости дня
    Кремль пообещал Украине немедленный ответ на нарушение майского перемирия
    Кремль пообещал Украине немедленный ответ на нарушение майского перемирия
    @ Roman Naumov/URA.RU/Global Look Press

    Tекст: Александра Юдина

    Россия согласилась прекратить огонь в дни празднования Дня Победы, однако если с Украины поступят удары по позициям или объектам, будет дан немедленный ответ, заявил пресс-секретарь президента Дмитрий Песков.

    Российская сторона готова прекратить огонь на майские праздники, однако при атаках с Украины пообещан немедленный адекватный военный ответ, передает ТАСС.

    Песков подчеркнул, что инициатива президента Путина о временном перемирии на праздничные дни сохраняет актуальность, и соответствующие указания уже даны верховным главнокомандующим России. Он добавил, что предложения по перемирию остаются в силе, однако никакой реакции от Киева пока не поступило.

    По словам пресс-секретаря, ни от представителей Украины, ни от самого руководства страны не прозвучало заявлений о готовности поддержать праздничное перемирие. Песков выразил сожаление по поводу отсутствия обратной связи с украинской стороны.

    Москва объявила перемирие на этот период и заявила о намерении остановить боевые действия с 0:00 мск с 7 на 8 мая до 0:00 с 10 на 11 мая. Владимир Зеленский отверг предложение Владимира Путина объявить перемирие с седьмого по девятое мая в честь 80-летия Победы.

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    6 мая 2025, 14:32 • Новости дня
    В ДНР заявили о прорыве обороны ВСУ между Димитровом и Дзержинском
    В ДНР заявили о прорыве обороны ВСУ между Димитровом и Дзержинском
    @ Евгений Биятов/РИА Новости

    Tекст: Вера Басилая

    Важная линия обороны украинских сил между Димитровом (украинское название Мирноград) и Дзержинском (украинское название Торецк) была взята штурмом, что открыло новые возможности на донецком направлении, заявил советник главы ДНР Игорь Кимаковский в эфире Первого канала.

    Советник главы ДНР Игорь Кимаковский сообщил о существенном успехе сил ДНР на донецком направлении, передает РИА «Новости».

    По его словам, войска прорвали укрепленную линию обороны противника между Димитровом и Дзержинском.

    Дзержинск считается одним из мощнейших укрепрайонов ВСУ на этом участке, с развитой железнодорожной сетью, где украинские войска удерживали позиции с 2014 года.

    Ранее глава ДНР Денис Пушилин заявил, что российские военные ведут бои и постепенно расширяют зону контроля на Красноармейском и Константиновском направлениях в ДНР.

    Российские силовые структуры отметили фактическое окружение Красноармейска и Димитрова с ограниченными возможностями выхода.

    До этого российские военные взломали вторую линию обороны ВСУ под Константиновкой.

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    6 мая 2025, 21:01 • Видео
    Трамп выбрал преемников. Кто эти люди?

    Президент США Дональд Трамп заявил, что его преемником может стать вице-президент Джей Ди Вэнс или глава Госдепа Марко Рубио. Вэнс – это хороший выбор. Рубио – очень плохой.

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    6 мая 2025, 09:09 • Новости дня
    Нанесен удар по иностранным наемникам ВСУ в Харькове
    Нанесен удар по иностранным наемникам ВСУ в Харькове
    @ t.me/dsns_telegram

    Tекст: Мария Иванова

    В Харькове поражен пункт временного размещения иностранных наемников, где, по сообщениям пророссийского николаевского подполья, находились европейцы, включая женщин-снайперов.

    По пункту временной дислокации, где находились иностранные наемники в Харькове, был нанесен удар, передает РИА «Новости» со ссылкой на координатора пророссийского николаевского подполья Сергея Лебедева. По его словам, «прилетело в ПВД с иностранными наемниками. По слухам, были европейцы, в том числе женщины-снайперы».

    Лебедев добавил, что в Харьков и область продолжают прибывать военные, техника, а подполье фиксирует большое количество наемников. По его информации, вновь появились поляки и ходят слухи о присутствии британцев среди иностранных бойцов.

    Детали о числе пострадавших или разрушениях не уточняются. Официальные представители украинских властей пока не комментировали эти заявления.

    Ранее на территории Запорожья был нанесен удар по предприятию, где ремонтировали иностранные бронемашины и изготавливали детали для беспилотников.

    В селе в Сумской области 1 мая было уничтожено формирующееся подразделение ВСУ, где находились сбежавшие из Курской области украинские военные. В тот же день в Белицком уничтожены штаб, казарма, позиции операторов беспилотников, а также ликвидированы офицеры и сержанты ВСУ.

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    6 мая 2025, 16:23 • Новости дня
    Захарова назвала одну из задач СВО

    Захарова заявила о цели по искоренению человеконенавистнической идеологии на Украине

    Захарова назвала одну из задач СВО
    @ Станислав Красильников/ТАСС

    Tекст: Вера Басилая

    Россия поставила своей задачей искоренение человеконенавистнической идеологии в ходе спецоперации на Украине, и цель будет достигнута, заявила официальный представитель МИД России Мария Захарова.

    По словам Захаровой, Россия была вынуждена начать специальную военную операцию для недопущения превращения Украины в плацдарм для агрессии против России, передает ТАСС.

    Захарова подчеркнула, что Украина была захвачена неонацистским режимом, а цели спецоперации, как неоднократно отмечалось руководством страны, обязательно будут достигнуты.

    Дипломат заявила, что «человеконенавистническая идеология будет выкорчевана», потому что это является долгом перед поколениями победителей в Великой Отечественной войне.

    Официальный представитель МИД России Мария Захарова заявила, что Евросоюз проводит политику ремилитаризации и подготовки к войне по аналогии с действиями Третьего рейха.

    Президент России Владимир Путин заявил, что у России достаточно сил и средств для доведения начатой в 2022 году специальной военной операции до логического завершения.

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    6 мая 2025, 21:57 • Новости дня
    Силы ПВО сбили 57 украинских БПЛА над шестью регионами Россиии

    Минобороны сообщило об уничтожении 57 украинских БПЛА над шестью регионами России

    Силы ПВО сбили 57 украинских БПЛА над шестью регионами Россиии
    @ РИА Новости

    Tекст: Вера Басилая

    Российские силы ПВО перехватили и уничтожили 57 украинских беспилотников над шестью регионами, включая Брянскую, Курскую и Орловскую области, сообщило Министерство обороны России.

    Как следует из сообщения в Telegram-канале Минобороны, 6 мая после 18:40 мск силы противовоздушной обороны сбили и перехватили 57 украинских беспилотных летательных аппаратов самолетного типа. По данным Минобороны, из них 31 БПЛА был уничтожен в Брянской области, 14 – в Курской области, семь – в Орловской области.

    Кроме того, два беспилотника были сбиты над Калужской областью, еще два – над Рязанской областью. Один украинский БПЛА был уничтожен над территорией Республики Крым, уточнили в Минобороны.

    В оборонном ведомстве подчеркнули, что все перехваченные цели относились к самолетному типу беспилотников. О пострадавших и разрушениях информации не поступало.

    В аэропортах Внуково и Домодедово ввели временные ограничения. Российские силы ПВО уничтожили три украинских беспилотника самолетного типа в небе над Московской областью.

    Ранее ПВО уничтожила 19 летевших на Москву беспилотников. ПВО также сбила 13 украинских дронов над тремя регионами ЦФО.

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    7 мая 2025, 00:10 • Новости дня
    Ил-76 с освобожденными из плена российскими военными приземлился в Подмосковье
    Ил-76 с освобожденными из плена российскими военными приземлился в Подмосковье
    @ кадр из видео телеканала «Звезда»

    Tекст: Антон Антонов

    В Подмосковье приземлился Ил-76 с российскими военнослужащими, освобожденными из плена на Украине, сообщают информационные агентства.

    Соответствующие кадры опубликовал телеканал «Звезда».

    Военных доставят в медучреждения Минобороны для лечения и реабилитации, передает ТАСС.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, в рамках переговорного процесса с подконтрольной киевскому режиму территории 6 мая были возвращены 205 российских военнослужащих. Минобороны показало кадры их возвращения.

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    6 мая 2025, 12:47 • Новости дня
    Российские войска освободили Лысовку в ДНР
    Российские войска освободили Лысовку в ДНР
    @ t.me/mod_russia

    Tекст: Мария Иванова

    В результате действий подразделений группировки «Центр» был освобожден населенный пункт Лысовка в Донецкой народной республике (ДНР).

    Нанесено поражение формированиям трех механизированных, двух штурмовых бригад ВСУ, бригадам морской пехоты и нацгвардии около Муравки, Димитрова, Миролюбовки, Зверево, Новосергеевки и Алексеевки ДНР, сообщается в Telegram-канале Минобороны России.

    Противник при этом потерял свыше 425 военнослужащих, танк, пять бронемашин, три орудия полевой артиллерии, в том числе британскую 155 мм самоходную артиллерийскую установку Braveheart и французскую 155 мм самоходную артустановку Caesar.

    Подразделения группировки «Север» нанесли поражение скоплениям живой силы и техники трех механизированных, мотопехотной, десантно-штурмовой бригад, штурмового полка ВСУ и трех бригад теробороны около Искрисковщини, Речки, Яблоновки, Юнаковки, Мирополья, Турьи Сумской области и Казачьей Лопании в Харьковской области, отчитались в Минобороны.

    При этом потери ВСУ составили до 225 военнослужащих, танк, восемь бронемашин, десять инженерных машин разграждения, установка разминирования УР-77, четыре орудия полевой артиллерии, был уничтожен склад с боеприпасами.

    В то же время подразделения группировки «Запад» заняли более выгодные рубежи и позиции, нанеся поражение формированиям трех механизированных, аэромобильной бригад ВСУ и бригады теробороны в районах Купянска, Подлимана, Гороховатки, Дружелюбовки Харьковской области и Карповки ДНР.

    ВСУ при этом потеряли более 250 военнослужащих, три бронемашины, шесть орудий полевой артиллерии. Уничтожены две станции РЭБ «Квертус» и три склада боеприпасов, перечислили в Минобороны.

    Параллельно подразделения Южной группировки улучшили тактическое положение, нанеся поражение живой силе и технике четырех механизированных, аэромобильной, горно-штурмовой бригад ВСУ и двух бригад теробороны рядом с Северском, Миньковкой, Часовым Яром, Курдюмовкой, Константиновкой и Иванопольем ДНР.

    Потери ВФУ при этом составили свыше 275 военнослужащих, две бронемашины, семь орудий полевой артиллерии. Уничтожены станция РЭБ и три склада с боеприпасами.

    Между тем подразделения группировки «Восток» продолжили продвижение вглубь обороны противника, нанеся поражение живой силе и технике двух механизированных бригад ВСУ и двух бригад теробороны поблизости от Богатыря, Федоровки, Вольного Поля и Новополя ДНР.

    При этом потери противника составили до 200 военнослужащих, два бронетранспортера, пять орудий полевой артиллерии, в том числе две американские 155 мм гаубицы М198. Уничтожена станция РЭБ.

    А подразделения группировки «Днепр» нанесли поражение формированиям механизированной, горно-штурмовой бригад и двух бригад береговой обороны ВСУ у Малой Токмачки, Новоандреевки, Павловки Запорожской области и Садового Херсонской области. Были уничтожены до 50 военнослужащих и станция РЭБ, подытожили в оборонном ведомстве.

    За прошлую неделю российские войска освободили четыре населенных пункта. В частности, 30 апреля они освободили Новое в ДНР. Днем ранее Дорошовку в Харьковской области, а до этого Каменку в Харьковской области.

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    6 мая 2025, 20:19 • Новости дня
    Украина ускорила принудительную эвакуацию населения из Сумской области

    Tекст: Вера Басилая

    Власти Сумской области Украины вынуждены активизировать принудительную эвакуацию населения, заявил глава областной администрации Олег Григоров.

    Григоров заявил в эфире украинского новостного телемарафона, что власти Сумской области на севере Украины вынуждены принудительно эвакуировать жителей, передает РИА «Новости».

    По информации Григорова, в Белопольской общине сейчас остаются примерно 4,7 тыс. человек, а в Ворожбянской – около 2,1 тыс. жителей.

    Власти региона отмечают, что количество эвакуируемых растет на фоне продолжающихся сложностей с обеспечением безопасности населения.

    Ранее власти Сумской области объявили срочную эвакуацию Белополья и Ворожбы.

    Первый зампред комитета Госдумы по делам СНГ Виктор Водолацкий выразил мнение, что буферная зона для недопущения обстрелов со стороны ВСУ должна доходить до Конотопа в Сумской области.

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    6 мая 2025, 22:27 • Новости дня
    Келлог заявил о требовании Киева о перемирии на 30 дней

    Спецпосланник Келлог заявил о готовности Киева на перемирие в 30 дней с продлением

    Tекст: Вера Басилая

    Украинская сторона готова немедленно согласовать прекращение огня на суше, на море и в воздухе минимум на 30 дней с возможностью продления, заявил спецпосланник президента США Кит Келлог.

    Спецпосланник Дональда Трампа заявил в эфире Fox News, что украинские власти готовы заключить мирное соглашение о прекращении огня по всем фронтам минимум на 30 дней с возможностью дальнейшего продления, передает РИА «Новости».

    По его словам, украинская сторона также предложила создать буферную зону шириной 30 километров.

    Келлог отметил, что необходима политическая воля для заключения такого соглашения, и особую роль в этом процессе может сыграть президент США Дональд Трамп. По его словам, Трамп является единственным человеком, который может обеспечить прекращение огня, если на это согласится президент России Владимир Путин.

    Между тем, президент России Владимир Путин ранее подчеркивал, что целью урегулирования конфликта на Украине должен быть не краткосрочный режим прекращения огня, а долгосрочный мир, не дающий возможности для перегруппировки сил и возобновления боевых действий.

    Ранее Келлог уточнил, что Киев рассматривает вариант с отходом военных на 15 км с каждой стороны и заморозке конфликта по линии соприкосновения.

    До этого Владимир Зеленский отверг предложение Владимира Путина объявить перемирие с 7 по 9 мая в честь 80-летия Победы.

    Официальный представитель МИД России Мария Захарова объяснила, что временное перемирие на Украине может быть использовано Западом для усиления военного потенциала Киева.

    Газета ВЗГЛЯД писала, что перемирие в честь 80-летия Победы проверяет готовность Украины к миру.

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    6 мая 2025, 19:20 • Новости дня
    WP: ВСУ могут планировать удары не по Москве, а по другим регионам России на 9 мая

    Tекст: Вера Басилая

    Украинские официальные лица считают маловероятным атаку на парад Победы в Москве, но допускают нанесение ударов по другим регионам, сообщило The Washington Post (WP).

    Украинские военные источники заявили издания The Washington Post, что попытка атаки на парад Победы в Москве маловероятна из-за усиленных мер ПВО. По словам одного из представителей, «даже если будет попытка, она не увенчается успехом», поскольку российские системы ПВО переброшены для защиты столицы. Источник отметил, что удары возможны по другим регионам, но не по Москве.

    Другой украинский чиновник подчеркнул, что атака по Красной площади может вызвать ответные действия России и раздражение со стороны США. Он назвал слухи о планах Киева атаковать парад «нагнетанием».

    Помощник президента России Юрий Ушаков заявил, что в Москву на парад Победы прибудут 29 иностранных лидеров.

    Ранее официальный представитель МИД России Мария Захарова отметила, что Владимир Зеленский 9 мая не будет чтить память деда-фронтовика, а отдаст предпочтение действиям коллаборациониста.

    Напомним, Владимир Зеленский отклонил предложение России о перемирии и сообщил, что гостям на параде в Москве не будут предоставляться гарантии безопасности.

    Эксперты рассказали о попытках Украины сорвать празднование юбилея Победы.

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    6 мая 2025, 17:48 • Новости дня
    Захарова: Зеленский глумится над памятью участников войны

    Tекст: Вера Басилая

    «Актер-комик» Владимир Зеленский, угрожая параду Победы в Москве, окончательно переквалифицировался в актера глобального террористического театра, он предал свой народ, заявила официальный представитель МИД России Мария Захарова.

    Захарова заявила, что последние заявления президента Украины Владимира Зеленского о возможной угрозе безопасности на параде Победы в Москве 9 мая являются предательством по отношению к украинскому народу, передает ТАСС.

    По ее словам, Зеленский «окончательно переквалифицировался в актера глобального террористического театра».

    Дипломат отметила, что подобные угрозы и заявления Зеленского являются подтверждением «террористической сущности киевского режима». Захарова добавила, что этим «актер-комик» не только проявил неуважение к ветеранам своей страны, но и «попытался унизить ветеранов России». По ее мнению, такие действия являются «глумлением» над памятью участников войны.

    Она также заявила, что Зеленский предал всех: собственный народ, которому обещал мирную жизнь, своего деда-фронтовика, а также «народ и национальность». Захарова считает, что ради своего положения и поддержки со стороны Запада Зеленский готов принести в жертву свою страну.

    Ранее официальный представитель МИД России Мария Захарова отметила, что Владимир Зеленский 9 мая не будет чтить память деда-фронтовика, а отдаст предпочтение действиям коллаборациониста.

    Напомним, что Владимир Зеленский отклонил предложение о перемирии и сообщил, что гостям на параде в Москве не будут предоставляться гарантии безопасности.

    Эксперты рассказали о попытках Украины сорвать празднование юбилея Победы.

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    6 мая 2025, 10:35 • Новости дня
    В городе Черкассы на Украине произошел третий взрыв за утро

    Tекст: Ольга Иванова

    В административном центре Черкасской области утром зафиксировали третий по счету мощный взрыв, который произошел на фоне продолжающегося режима воздушной тревоги.

    О новом взрыве в городе Черкассы информируют украинские СМИ, передает ТАСС. Третий взрыв за утро произошел в административном центре Черкасской области, расположенной в центральной части страны. Подробности инцидента не уточняются.

    Ранее то же самое украинское издание сообщало еще о двух взрывах в Черкассах в течение этого же утра.

    В настоящее время в Черкасской, а также Николаевской, Сумской и Харьковской областях введен режим воздушной тревоги.

    Ранее газета ВЗГЛЯД писала, что в Харьковской области Украины звучит воздушная тревога, в Харькове прогремели взрывы. Накануне взрывы также прогремели в Одессе.

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    6 мая 2025, 15:52 • Новости дня
    Захарова: Перемирие вступит в силу, несмотря на позицию Киева

    Tекст: Валерия Городецкая

    Трехдневный режим прекращения огня стартует в ночь на 8 мая, несмотря на отказ Киева поддержать инициативу России, заявила официальный представитель МИД России Мария Захарова.

    Захарова напомнила, что инициированное президентом России Владимиром Путиным 72-часовое перемирие начнет действовать в полночь с 7 на 8 мая, передает ТАСС. Решение связано с годовщиной Великой Победы и объявлено по случаю 80-летия этого события.

    Дипломат подчеркнула, что президент Украины Владимир Зеленский 3 мая публично отказался поддержать эту инициативу, заявив о ее «несерьезности». Захарова добавила, что украинские войска не прекращали огонь даже на Пасху, нарушив режим прекращения огня около пяти тысяч раз.

    Напомним, Владимир Зеленский отверг предложение президента России Владимира Путина объявить перемирие с 7 по 9 мая в честь 80-летия Победы.

    Ранее пресс-секретарь президента Дмитрий Песков заявил, что Россия согласилась прекратить огонь на период празднования Дня Победы. Россия оставила за собой право немедленно ответить, если с Украины поступят удары по позициям или объектам.

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    6 мая 2025, 09:04 • Новости дня
    Российские бойцы за две минуты захватили позиции ВСУ

    Два бойца ВС России за две минуты отвоевали позицию и взяли пленных ВСУ

    Tекст: Ирма Каплан

    В окрестностях села Комар двое российских бойцов в ходе штурма позиций ВСУ взяли пленных менее чем за две минуты, применив гранаты для захвата рубежа, рассказал один из военнопленных.

    Двое российских военнослужащих атаковали позиции на юге ДНР в районе села Комар. Их  штурм продолжался не более двух минут: бойцы ВС России поочередно бросили две гранаты и заставили украинских военных сдаться, рассказал один из пленных солдат 23-й отдельной механизированной бригады ВСУ Иван Бобрушко.

    По его словам, солдаты ВСУ сидели и разговаривали, когда к ним заскочили и стали стрелять. Они попрятались кто куда, по углам, а российский военный кинул одну гранату, потом вторую и крикнул, мол, сдавайтесь или умрете.

    «Мы сказали, что сдаемся. Вот так мы и сдались сразу. Штурм наших позиций занял не более двух минут», – приводит ТАСС слова военнопленного.

    По словам Бобрушко, его группа вечером того же дня планировала дезертировать, был готов даже маршрут отхода, однако не успела.

    Как писала ранее газета ВЗГЛЯД, российские подразделения провели наступление у Макеевки и форсировали реку Текуч, заняв стратегически важные рубежи в этом районе.

    Кроме того, группа эвакуации бригады «Русь» на протяжении трех часов несла жительницу на носилках из Часова Яра, двое бойцов обеспечивали прикрытие от возможных атак дронов.

    До этого газета ВЗГЛЯД разбиралась, как разгром ВСУ в Курской области отразится на всей линии боевого соприкосновения.

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    6 мая 2025, 21:34 • Новости дня
    Росавиация сообщила об уходах летевших в Москву самолетов в другие аэропорты

    Tекст: Вера Басилая

    Росавиация предупредила об уходах самолетов, выполняющих рейсы в аэропорты Московского авиаузла, на запасные аэродромы, девять рейсов принял Саратов.

    Росавиация сообщила о перенаправлении самолетов, летевших в аэропорты Московского авиаузла, на запасные аэродромы из-за ограничений на работу аэропортов, передает ТАСС.

    Из-за позднего прибытия самолетов в аэропорты назначения возможны задержки последующих рейсов.

    Специалисты Росавиации и госкорпорации по ОрВД усилили мониторинг деятельности аэропортов и авиакомпаний в столичном регионе.

    Между тем саратовский международный аэропорт Гагарин принял девять рейсов, следовавших в Москву, передает РИА «Новости».

    Самолеты прибыли из Тбилиси, Газипаша, Баку, Душанбе, Минеральных Вод, Ставрополя, Ташкента и Сочи (два борта).

    Ранее в аэропортах Внуково и Домодедово ввели временные ограничения.

    Российские силы ПВО уничтожили три украинских беспилотника самолетного типа в небе над Московской областью.

    До этого ПВО уничтожила 19 летевших на Москву беспилотников.

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    Европа угрожает любому российскому газу

    Брюссель намерен заставить европейцев полностью отказаться от любого российского газа – и трубопроводного, и СПГ. Но не сегодня, а только к концу 2027 года. Почему Еврокомиссия готова терпеть российский газ еще целых три года, и почему даже эта отсрочка не спасет европейцев от жестких последствий от такого решения? Подробности

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    Смена власти в Германии не сулит ничего хорошего

    В ФРГ представлены все министры нового правительства, скоро они приступят к обязанностям. Но уже на этом этапе партия нового канцлера – лидера ХДС Фридриха Мерца – уступает по популярности «Альтернативе для Германии». Поэтому в Берлине начали процесс по запрету главной оппозиционной силы страны. Чего еще ждать от Мерца? Подробности

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    Зеленский пытается омрачить День Победы

    Приближающаяся дата 9 мая стала для украинских властей поводом к новым агрессивным действиям. Помимо угроз Владимира Зеленского в адрес лидеров, планирующих посетить Парад Победы в Москве, ВСУ предприняли атаку на курское приграничье. Эксперты отмечают, что таким образом Киев пытается омрачить торжество по случаю 80-летнего юбилея Победы над фашистской Германией. Подробности

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    Мерц на выборах канцлера потерпел историческое фиаско

    Лидер германской партии ХДС Фридрих Мерц не смог с первого раза избраться канцлером в бундестаге. Несмотря на то что из 630 депутатов парламента ФРГ 328 – члены правящей коалиции, Мерцу до необходимого большинства не хватило шести голосов. Провал утверждения канцлера в бундестаге стал первым случаем в истории Германии. Почему Мерц проиграл голосование и каковы шансы политика все же получить самый влиятельный в Германии пост? Подробности

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    Режим Зеленского доказал свою антихристианскую сущность

    Спецслужбы Украины продолжают организовывать покушения на видных деятелей России. В этот раз ФСБ удалось предотвратить теракт в отношении митрополита Симферопольского и Крымского Тихона. Эксперты отмечают, что для украинских властей расправы над христианским духовенством стали нормой, а вице-премьер Сербии Александр Вулин назвал покушение атакой на весь православный мир. Какую цель преследовал Киев, планируя это преступление? Подробности

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    • Трамп выбрал преемников. Кто эти люди?

      Президент США Дональд Трамп заявил, что его преемником может стать вице-президент Джей Ди Вэнс или глава Госдепа Марко Рубио. Вэнс – это хороший выбор. Рубио – очень плохой.

    • В Германии меняется власть. Что дальше?

      Во вторник Германия должна получить новое правительство во главе с Фридрихом Мерцем – политиком, которому везет как утопленнику. Утащит ли он Германию на дно вместе с собой?

    • Украинские изуверы против русских детей

      Видный деятель украинской интеллигенции Богдан Бенюк призвал пороть детей за употребление русских слов и силой вбивать в них любовь к украинской культуре. Стоит признать, выступил он вовремя.

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    • Стратегическое значение Арктики для развития всей России

      Арктика важна для России вовсе не только как крупнейшая кладовая нефти, газа и других ископаемых. О том, какое значение арктические территории имеют для развития всей России и какие планы поставлены по их освоению – в инфографике газеты ВЗГЛЯД.

    • Как распознать телефонных мошенников

      Кем представляются телефонные мошенники, что они говорят потенциальным жертвам, какие инструкции просят исполнить и что нельзя делать при общении с ними – в инфографике газеты ВЗГЛЯД.

    • Характеристики и особенности гиперзвукового ракетного комплекса «Орешник»

      Применение гиперзвуковой ракеты «Орешник» открыло новую эру в сфере вооружений. И хотя подробности тактико-технических характеристик нового вида оружия по понятным причинам держатся в секрете, их основные параметры уже заявлены. О том, что умеет «Орешник» – в инфографике газеты ВЗГЛЯД.

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    • Германские элиты вспомнили нацистское прошлое

      «Покрытый коричневыми пятнами Евросоюз под предлогом, как они это формулируют, угрозы с востока, как когда-то Третий рейх, ремилитаризируется, готовится к войне, не скрывает этого и называет нашу страну врагом. Уроки истории они явно не выучили», – заявила официальный представитель МИД России Мария Захарова.

    • Трамп заставил Зеленского подписать кабальную сделку по украинским минеральным ресурсам

      США и Украина подписали ресурсное соглашение, которое обсуждали с февраля. В Белом доме заявили, что сделка по ископаемым позволит Киеву расплатиться с США за помощь. Однако последствия заключенного соглашения Киеву еще предстоит осознать.

    • Мечты о НАТО ускользают из рук Зеленского

      Только члены НАТО могут налагать вето на вступление Украины в альянс, заявляет глава киевского режима. Тем самым он дает понять, что по-прежнему надеется добиться вступления Украины в НАТО. Однако руководители и США, и ряда других ведущих стран альянса уже открыто заявляют, что Украину в НАТО не возьмут.

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    • Россиюшка. Специальный репортаж

      Классический русский репортаж – победы и испытания, признанные герои и на первый взгляд незаметные труженики, обстоятельные и драматические очерки жизни в практически всех регионах России. Спецкор Юрий Васильев ведёт непрерывную хронику жизни нашей страны.

    • Слово ветерана

      «Слово ветерана» – серия интервью, в которых ветераны СВО делятся личными историями о возвращении к мирной жизни. Их рассказы содержат как практические советы другим ветеранам, так и помогают понять глубину переживаний и трансформации личности бойцов, прошедших испытание войной.

    • Правда и победа

      Цикл статей и авторских колонок и графических материалов, посвященных теме защиты национальных интересов России и сохранения социокультурной идентичности в условиях внешнего давления.

    • Настоящая история России

      Цикл мультимедийных публикаций (лонгридов), посвященных ключевым событиям новейшей истории России

    • Здесь и там

      Спецпроект о сравнении цифровых сервисов в России и других странах.

    • Напиши письмо солдату

      В канун Нового года газета ВЗГЛЯД предложила читателям написать письма бойцам на фронт. Откликнулись люди разных возрастов из России, Белоруссии, Казахстана, Германии, Индии и др. Письма были опубликованы и отправлены бойцам в зону СВО.

    • Англоязычный «ВЗ Дайджест»

      Интернет-журнал vzdigest.com с адаптированными под англоязычную аудиторию аналитическим статьями и мнениями по проблемам международной политики, экономики, социальным и культурным вопросам. Цель проекта – преодоление языкового и культурного барьера в донесении российского взгляда на ключевые проблемы современности.

    • Почему я иду на выборы?

      Известные политические и общественные деятели, а также обычные граждане России самых разных профессий – от учителей до спортсменов – отвечали на вопрос, зачем участвовать в голосовании на выборах президента 2024.

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