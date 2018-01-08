Трамп объявил о возрождении американской мечты

Президент Соединенных Штатов Дональд Трамп в своей речи, которую он произнесет в городе Нэшвилл, штат Теннесси, объявил о возрождении американской мечты, сообщил Белый дом.

«Американская мечта возвращается к жизни», – заявил Трамп, добавив, что «компании в США уже начали поднимать зарплаты, и более 100 фирм предоставили бонусы тысячам своих сотрудников в результате одобренных огромных налоговых послаблений», передает РИА «Новости».

Он пояснил, что этого удалось добиться благодаря принятию «крупнейших в истории законов о налоговых послаблениях и реформах в размере 5,5 трлн долларов», .

В своем выступлении Трамп подчеркивает, что «большинство из этих льгот адресованы работающим американцам, небольшим компаниям и семейным фермам».

Глава Белого дома обращает внимание на то, что все демократы в конгрессе проголосовали против данных нововведений, однако, «республиканцы объединились».

В своей речи Трамп обращает внимание на то, что с принятием реформ «американские компании переходят с самого высокого уровня налогов в развитых странах в 2017 году на один из наиболее конкурентоспособных в 2018-ом, то есть с 35% до 21%».

Газета ВЗГЛЯД подробно анализировала «экономическое чудо» Трампа.