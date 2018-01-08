Подсчитано число убитых американскими полицейскими за 2017 год

Американские полицейские за 2017 год застрелили в момент исполнения служебных обязанностей 987 человек, что даже выше аналогичного показателя за 2016 год, сообщает Washington Post со ссылкой на анализ судебных документов и полицейских отчетов.

Издание отмечает, что число убитых полицейскими вооруженных и невооруженных афроамериканцев непропорционально высоко – 22% от общего показателя. При этом чернокожие составляют лишь 6% населения США, передает ТАСС.

При этом в материале утверждается, что последние три года полиция в США чаще всего убивала белых мужчин, которые были вооружены. Их было 735 по сравнению с 693 – в 2016 году.

Отметим, в 2015 году Washington Post сообщала, что афроамериканцы составляют половину всех убитых американскими полицейскими.

Напомним, 10 августа 2014 года в американском Фергюсоне полицейский застрелил 18-летнего чернокожего подростка Майкла Брауна, после чего на улицах города в течение нескольких дней происходили столкновения полиции и местных жителей, возмущенных убийством.

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