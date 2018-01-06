Патриарх Кирилл начал рождественское богослужение в храме Христа Спасителя

Патриарх Московский и всея Руси Кирилл проводит ночное рождественское богослужение в кафедральном соборном храме Христа Спасителя.

В храм пришли тысячи верующих, включая парламентариев и других представителей власти, передает ТАСС.

В частности, на богослужении присутствует глава российского правительства Дмитрий Медведев с супругой Светланой, передает РИА «Новости».