Эрдоган призвал провести выборы в Сирии без Асада

Анкара выступает против участия действующего главы Сирии Башара Асада в президентских выборах, заявил президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган в Париже после переговоров с президентом Франции Эмманюэлем Макроном.

Эрдоган сказал, что «решение кризиса с Асадом» не является целью Анкары. Турция намерена способствовать проведению выборов в Сирии «без Асада и в соответствии с демократической волей» сирийцев, передает ТАСС со ссылкой на NTV.

В декабре Эрдоган назвал Асада террористом. МИД Сирии заявил, что Эрдоган «пытается оправдать свои преступления» против сирийского народа. МИД России указал, что утверждения Эрдогана не имеют под собой никакой правовой базы.