МИД отреагировал на обвинения Эрдогана в адрес Асада в терроризме

Заявления президента Турции Реджепа Тайипа Эрдогана о том, что его сирийский коллега Башар Асад является террористом, не имеют под собой никакой правовой базы, заявила официальный представитель МИД России Мария Захарова.

«Что касается того, что президент Турции назвал президента Сирии Башара Асада террористом, то представители правительства Сирии находятся в ООН и представляют сирийское правительство в СБ ООН, поэтому само это, даже без дополнительных оценок и аргументов, не имеет под собой никакой правой базы», – цитирует Захарову ТАСС.

Накануне, в ходе визита в Тунис, Эрдоган заявил, что «с Асадом в Сирии идти дальше невозможно ни в коем случае».

«Он (Башар Асад, – прим. ВЗГЛЯД) виновен в гибели около миллиона сирийских граждан. Разве народ Сирии захочет после этого видеть его во главе страны? Он разжег государственный терроризм», – заявил Эрдоган.

В ответ в МИД Сирии заявили, Эрдоган «своими бесполезными мыльными пузырями тщетно пытается оправдать свои преступления, которые он совершил в отношении сирийского народа, безгранично всесторонне помогая террористическим группировкам в Сирии», передает РИА «Новости».