Эрдоган назвал «справедливость по-американски» мировой проблемой

«Справедливость по-американски» заставляет беспокоиться весь мир, завил президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган, раскритиковав решение жюри присяжных суда США по делу замгендиректора турецкого Halkbank Мехмета Хакаса Атиллы, обвинявшегося в нарушении санкций против Ирана.

«Если это справедливость по-американски, то миру приходится беспокоиться. Такой подход к правосудию неприемлем», – приводит его слова РИА «Новости».

«После этого американцы еще умудряются учить ему мир. Международное право, а также двухсторонние правовые отношения теряют силу при таком подходе», – добавил Эрдоган.

Ранее жюри присяжных в США признало Атиллу виновным в попытке помочь Ирану обойти санкции США. Как ожидается, приговор будет оглашен 11 апреля.

Прибывший из Турции в США Атилла был арестован в марте 2017 года. Глава турецкого внешнеполитического ведомства Мевлют Чавушоглу отмечал, что арест Атиллы в США произведен по инициативе сторонников FETO (организация исламского проповедника Фетхуллаха Гюлена, выдачи которого добивается Анкара).

Ранее Эрдоган называл американское правосудие «настоящим скандалом». Он также говорил, что США хотят «наказать, осудить и дискредитировать» Турцию.