ФБР открыло новое расследование против Клинтон

В отношении экс-госсекретаря США Хиллари Клинтон ведется новое расследование, сообщили источники в правоохранительных органах.

ФБР подозревает, что благотворительный фонд Клинтон Clinton Foundation был связан с нелегальной деятельностью, когда сама Клинтон занимала пост главы Госдепа, передает РИА «Новости» со ссылкой на Hill.

По мнению ФБР, «доноры» фонда после пожертвований могли получать государственную поддержку. Кроме того, проверяется, не нарушал ли фонд налоговое законодательство США.

Как отмечается, в рамках разбирательства ФБР уже допросило как минимум одного свидетеля, в ближайшие недели будут предприняты дополнительные меры, передает ТАСС.

Напомним, в ноябре за день до начала выборов президента США руководство ФБР заявило о закрытии дела о переписке Хиллари Клинтон.

ФБР также уже проводило расследования в отношении Clinton Foundation.