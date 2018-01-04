Вандалы оторвали голову напугавшей уральцев Снегурочке

Неизвестные сломали ледяную скульптуру Снегурочки в Карабаше Челябинской области, однако жители города не пожалели ее, поскольку качество скульптуры оставляло желать лучшего.

Пользователи Сети считают, что голову Снегурочке оторвал сам скульптор после того, как ему отказались платить за работу ввиду ее низкого качества, сообщает Ura.ru.

«Сначала деньги экономят, выбирая «дешевого» скульптора, а потом их не устраивает работа мастера удивительные власти», – написала Юлия Подживотова в группе Регион-74 | Челябинск.

Другие считают, что скульптура стала непрезентабельной после потепления в Карабаше:

«А вам не приходило в голову, что снегурочка стала убожеством после оттепели и дождя. Это все таки снежные фигуры», – сообщил Иван Сидоров.

Ранее местные жители в социальный сетях выразили мнение, что внучка Деда Мороза «пересидела в солярии», обвинив мэра Олега Буданова в том, что тот сэкономил на украшениях Карабаша перед новогодними праздниками. Стоящего рядом с ней Деда мороза вандалы не тронули.

В ответ на обвинения мэр города сообщил, что скульптор, создавший ледяной городок, не получит денег за работу, а в следующем году подрядчика выберут с помощью голосования сами карабашцы.

Напомним, ранее в Красноярске появился необычный памятник Владимиру Ленину в стиле компьютерной игры Minecraft. Коммунисты назвали памятник кощунством и пообещали снести. Памятник революционеру сделан из гофрокартона в стиле воксель-арт.