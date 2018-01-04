Российский рынок акций открылся ростом

Индекс Московской биржи к 10.08 мск в четверг рос на 0,25%, составив 2158,25 пункта. РТС поднимался на 0,43% – до 1188,09 пункта. Об этом свидетельствуют данные торгов.

Сообщение об этом передает РИА «Новости».