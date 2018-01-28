На Кипре закончились выборы президента

Завершилось голосование на выборах президента на Кипре, было открыто более 1,1 тыс. избирательных участков.

Голосование завершилось в 18.00 по местному времени (19.00 мск). Избирательные участки работали с 7.00 (8.00 мск) с перерывом с 12.00 до 13.00, передает РИА «Новости».

На 17.00 по местному времени проголосовали 66,2% зарегистрированных избирателей. На президентских выборах 2013 года явка была выше – на то же время тогда пришли 77,6% избирателей.

Президента Кипра избирают на пять лет. На пост главы государства претендуют девять кандидатов.

По предварительным данным, во второй тур выборов проходят действующий президент Никос Анастасиадис (38-42% голосов) и представитель коммунистической партии АКЕЛ (Прогрессивной партии трудового народа) Ставрос Малас (27-31% голосов).