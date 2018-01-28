В США при стрельбе на автомойке погибли пять человек

В результате стрельбы на автомойке в американском штате Пенсильвания погибли пять человек, сообщил телеканал Fox News со ссылкой на полицию.

Стрельба произошла в городе Мелкрофт в 80 км от Питтсубрга в 03.00 по местному времени (11.00). Пятеро погибли, один человек ранен, передает РИА «Новости».