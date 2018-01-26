Путин предложил кандидатуру главы Конституционного суда России

Президент России Владимир Путин представил в Совфед кандидатуру Валерия Зорькина для назначения на пост главы Конституционного суда России.

«Руководствуясь ст. 23 федерального конституционного закона от 21 июля 1994 года №1-ФКЗ «О Конституционном суде России», президент представил в Совет Федерации кандидатуру Валерия Зорькина для назначения на должность председателя Конституционного суда», – сообщается на сайте Кремля.

Сейчас в КС председательствует Зорькин, он вступил в должность 21 марта 2003 года.