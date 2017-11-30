В НИИ ВМФ предрекли конец эпохи авианосцев

Появление подводных ракетных комплексов, способных наносить удары с расстояния до 3 тыс. км, может привести к утрате актуальности авианосцев, сообщил сотрудник НИИ кораблестроения и вооружения ВМФ Военно-морской академии Олег Шнурков.

«Если появляется разведывательно-ударный комплекс, способный работать на 2-3 тыс. километров, то появляется огромный вопрос о боевой устойчивости... Придется многократно усиливать охранение, и уменьшить количество АУГ где-то до трех-четырех. В том виде, в котором существуют авианосцы, сегодня, возможно, проживут недолго, при условии, конечно, появления разведывательно-ударных комплексов с дальностью стрельбы, о которой я говорил», – сказал Шнурков, передает РИА «Новости».

Авианосцы уязвимы перед ракетами противника, поэтому для их прикрытия формируются авианосно-ударные группы (АУГ) из кораблей и подводных лодок.

Специалист не уточнил, о какого рода комплексах может идти речь. В данный момент на вооружении ВС РФ находится только один тип ракет, размещаемых на подводных лодках и способных наносить удары на сопоставимом расстоянии – «Калибр» дальностью действия до 2-2,5 тыс. км. Однако эта крылатая ракета имеет относительно низкую скорость, а значит, легко подавляется столь высокозащищенной целью, как авианосная группировка.

Перспективная же российская гиперзвуковая ракета «Циркон», судя по открытым источникам, будет иметь дальность порядка 300-600 км. Кроме того, согласно открытым данным, у ВС РФ остается нерешенной проблема целеуказания для подобных ракет, тем более на столь большом расстоянии.

В активе американских ВМС сейчас имеется 11 авианосцев, в составе ВМФ России – один. Как правило, американская авианосная группировка с авианосцем типа «Нимиц» способна атаковать цели и отражать атаки в радиусе около 1,5-2 тысячи км.

В декабре газета ВЗГЛЯД подробно рассказывала о планах по строительству в России новых авианосцев, которые могут воплотиться в жизнь уже в ближайшее время. Ранее вице-премьер Дмитрий Рогозин заявлял, что приморский судостроительный завод «Звезда» сможет в будущем строить два авианосца одновременно. В 2019 году будет введен в эксплуатацию новый сухой док с размерами 484 метра в длину и 114 метров в ширину.