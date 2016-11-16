Россия закладывает реальную возможность строительства новых авианосцев

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29 декабря, пятница  |  Последнее обновление — 04:54  |  vz.ru
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На место западного бизнеса приходят инвесторы с ВостокаФото: Kacper Pempel/Reuters
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МИДу стоит активнее противостоять вмешательству США в российские выборы

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Госдеп США обеспокоен, что в одной из стран мира рядового гражданина, осужденного по тяжкой статье, не допустили до участия в президентских выборах в качестве кандидата. Удивительное совпадение, но речь в данном случае идет о России и Алексее Навальном. МИД РФ ответил на эту обеспокоенность, но отвечать американцам пора не словами, а практикой. Подробности...
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Новый глава РАН отверг призыв сотен ученых вернуть им «советское время»

Академическая верхушка отвергла призыв сотен ученых воротить им «советские порядки»Фото: Nataliya Sadovskaya
Президент Академии наук Александр Сергеев отказался устраивать конфликт с чиновниками из ФАНО вопреки призыву 400 ученых, подписантов открытого письма Путину. Фрондирующие авторы письма заявили газете ВЗГЛЯД, что требуют вернуть их в «советское время», когда ученые могли свободно развивать фундаментальную науку. Подробности...
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Даже в деле с обменом пленных Киев не упустил возможность обмануть

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В Донбассе успешно завершился долгожданный и самый массовый в истории обмен пленными между ДНР и ЛНР, с одной стороны, и Украиной – с другой. По сути, речь идет о единственном пункте Минских соглашений, который удалось выполнить, пусть и с оговорками. Киев приписывает все заслуги себе и, как обычно, лжет, но главный вопрос сейчас в том, куда двигаться дальше. Подробности...
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          Россия закладывает реальную возможность строительства новых авианосцев

          Есть большая вероятность, что проект строительства нового российского авианосца от стадии макетов перейдет к воплощению   28 декабря 2017, 18:10
          Фото: Петр Ковалев/ТАСС
          Текст: Алексей Нечаев,
          Михаил Мошкин

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          Похоже, Россия все-таки всерьез планирует строительство новых авианосцев. По крайней мере, уже в ближайшие годы в распоряжении ВПК окажутся сразу четыре судостроительных верфи, способных выполнить такую задачу. Еще недавно о таких возможностях российской промышленности оставалось только мечтать.

          Приморский судостроительный завод «Звезда» сможет в будущем строить два авианосца одновременно. Об этом заявил вице-премьер Дмитрий Рогозин. По его словам, в 2019 году будет введен в эксплуатацию новый сухой док с размерами 484 метра в длину и 114 метров в ширину (что и позволит одновременно сооружать два корабля такого класса).

          Ранее Рогозин уже сообщал, что «технологически и технически мы готовы» к строительству авианосцев сразу на трех верфях – в Санкт-Петербурге, в Керчи и на Дальнем Востоке, на вышеупомянутом заводе «Звезда». Эта верфь, по оценке Рогозина, будет готова к 2020 году. Впрочем, добавлял вице-премьер, решение о строительстве должно принимать Минобороны.

          Заявление Рогозина тем более любопытно, что ранее о потенциальном военном назначении верфи «Звезда» ничего публично не сообщалось. Предполагалось, что верфь предназначена прежде всего для строительства крупных гражданских судов, могущих быть использованными в Арктике – нефтегазовых платформ, танкеров-газовозов водоизмещением до 350 тысяч тонн и т. д. О важнейшем значении верфи говорит хотя бы тот факт, что ее посещал Владимир Путин, причем неоднократно.

          Что касается других подобных верфей, глава Объединенной судостроительной корпорации (ОСК) Алексей Рахманов также говорил на днях в интервью «Интерфаксу»: «Если Минобороны примет решение, что флоту необходим авианосец, мы, безусловно, такую задачу выполним. Модернизация «Северной верфи» (судостроительного предприятия, находящегося в Санкт-Петербурге – прим. ВЗГЛЯД) как раз ведется с тем прицелом, чтобы иметь возможность создания кораблей и судов больших размерений».

          Кроме того, еще в 2015 году гендиректор северодвинского завода «Севмаш» Михаил Будниченко сообщил порталу «ФлотПром»: «Если Министерство обороны РФ и руководство ОСК примут решение о строительстве надводных кораблей на Севмаше, то предприятие будет готово к его реализации». Сейчас Севмаш специализируется на строительстве подлодок, но, как напомнил Будниченко, изначально предприятие проектировалось для строительства тяжелых надводных кораблей (так, именно здесь был заложен первый линкор флота СССР «Советская Белоруссия»). Программа технического перевооружения Севмаша рассчитана до 2020 года, рассказал Будниченко.

          В результате, говорил глава предприятия, Севмаш «сможет строить и атомные авианосцы, и тяжелые крейсеры».

          Как было сказано выше, к 2020-му же должна заработать и верфь на дальневосточной «Звезде».

          Ответственные руководители недаром говорят о необходимой модернизации действующих верфей. Единственная верфь на пространстве бывшего СССР, которая была полностью готова к строительству авианосцев, осталась на независимой Украине – в Николаеве. Именно там создавались и единственный действующий российский авианосец «Адмирал Кузнецов», и перспективный атомный «Ульяновск», так и не сошедший со стапеля. Иначе говоря, даже если бы военные нашли деньги и обосновали желание иметь новые корабли подобного класса, промышленность не могла бы ничем им помочь.

          К слову, на прошлой неделе правительство утвердило государственный оборонный заказ (ГОЗ), также рассчитанный на срок до 2020 года. Напомним, что в заданиях ГОЗ 2015–2017 годов создание авианосца не было предусмотрено, о чем в 2015 году говорил глава ОСК Рахманов. И это притом что к тому моменту были «уже определены предприятия кооперации, стоимость и сроки постройки» разрабатываемого авианосца.

          В нынешнем году Рахманов отмечает: обсуждая гипотетические сроки строительства авианосца, «мы перепрыгиваем через этапы». Время появления принципиально нового корабля может быть определено только после выполнения всего комплекса проектных работ. Сейчас же еще продолжается обсуждение вопроса о водоизмещении перспективного авианосца.

          Насколько ясны перспективы строительства авианосцев после 2020 года – с учетом модернизации российских верфей?

          К строительству можно приступить «хоть на следующий день»

          «На данный момент у нас Севмаш и Балтийский завод могут строить авианосцы. Николаева у нас сейчас нет, так как он принадлежит Украине, – подтвердил в комментарии газете ВЗГЛЯД начальник сектора проектного отдела ФГУП «Крыловский государственный научный центр» Алексей Лицис. – Но на Севмаше и Балтийском заводе мы можем строить не очень большие авианосцы. В то время как на «Звезде» у нас не будет никаких ограничений ни по ширине, ни по длине.

          Видимо, с этим и связано заявление Рогозина: теперь у нас отпадают ограничения построечных мест, и теперь теоретически мы сможем все».

          На Севмаше к строительству авианосцев можно приступить, «грубо говоря, хоть на следующий день», если проект согласуют за год-два, соглашается руководитель Общероссийского движения поддержки флота капитан I ранга Михаил Ненашев. По его оценке, североморский завод уже обладает «всем необходимым набором компетенций и кадров» для решения этой задачи.

          «Что касается «Звезды» – да, размах широкий, но это вопрос среднесрочной перспективы. Там будут строиться суда для гражданского флота, платформы для освоения шельфов и могут строиться авианосцы. Но это вопрос не завтрашнего, а послезавтрашнего дня», ­– добавляет Ненашев. Добавим, что и вопрос о строительстве новых авианосцев возник не сегодня, а «позавчера».

          Где и на какие деньги строить системообразующий элемент?

          «Теме строительства новых проектов авианосцев российского ВМФ уже более 20 лет. Сейчас идет обсуждение проектов и их технического наполнения, поскольку авианосец – это прежде всего вопрос катапульты, или, если брать шире – вопрос эффективности авиакрыла, которое расположено на авианосце. Этот вопрос стоял и в советские времена, когда была проблема с катапультой, то есть как мы будем разгонять самолеты; или когда мы хотели строить авианосцы с использованием самолетов с вертикальным взлетом, например Як-38», – пояснил Ненашев.

          «То, что объективная потребность в авианосцах существует – это известно еще со времен адмиралов Горшкова и Кузнецова, – отмечает Ненашев. – Еще со времен войны эта потребность была просчитана и обоснована. Потому что один авианосец вместе с кораблями охранения позволяет объединить вокруг авианосца до 10 мощных кораблей крейсерского уровня».

          С военно-стратегической точки зрения необходимость укрепления нашего ВМФ авианосцами очевидна, отмечает в свою очередь Алексей Лицис. «Это системообразующий элемент: океанский флот невозможен без авианосцев, так как отсутствие авиационного прикрытия не позволяет свободно действовать флоту. С точки зрения теории войны на море это трудно отрицать», – отмечает Лицис. Эксперт указывает: «Слава богу, что Сирия не так далеко находится, и мы можем просто перебазировать авиацию. А если в более удаленных точках что-то возникнет – то нужны авианосцы».

          На форуме «Армия-2017» звучали высказывания о том, что в 2025 году могут приступить к вопросу строительства авианосцев, но не ранее. Полагаю, эти сроки вполне отвечают действительности», – отмечает эксперт. Другое дело, когда строить, где строить и на какие деньги строить – эти вопросы не решены. Но, по крайней мере, из последних заявлений ряда руководителей понятно, что Россия создает как минимум техническую возможность такого строительства.


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