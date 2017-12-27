Рогозин: «Звезда» сможет строить два авианосца одновременно

Приморский судостроительный завод «Звезда» сможет в будущем строить два авианосца одновременно, сообщил в эфире телеканала «Россия 24» вице-премьер Дмитрий Рогозин.

«Мы в 2019 году вводим в эксплуатацию уже сухой док. Его размеры – 484 метра в длину, 114 метров в ширину. Там два авианосца можно строить одновременно», – цитирует Рогозина РИА «Новости».

Напмоним, в сентябре президент России Владимир Путин принял участие в церемонии закладки четырех многофункциональных судов снабжения усиленного ледового класса, которые будут построены на судостроительном комплексе «Звезда».

Также на предприятии заявляли об оформлении документов для получения лицензии на атомное судостроение, а также претензиях на заказ крупнейшего ледокола «Лидер» мощностью 120 МВт.