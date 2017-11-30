Распалась вдохновившая студента Бауманки на убийство группа

Участники группы «Мы», чья песня якобы вдохновила студента Бауманки Артема Исхакова на убийство возлюбленной, объявили о роспуске проекта.

Об этом группа сообщила в своем паблике в соцсети «ВКонтакте».

Участники группы не назвали точную причину закрытия проекта.

Ранее в Сети появилась петиция с требованием запретить песню группы «Мы» «Возможно» после убийства девушки студентом Бауманки Артемом Исхаковым – в своей предсмертной записке он написал, что на поступок его отчасти вдохновили слова этой композиции.

Солист коллектива Даниил Шайхинуров, между тем, призвал не связывать творчество «Мы» с убийством девушки. Он подчеркнул, что эта песня о надежде, а не о смерти, и выразил соболезнования близким погибшей, передает РЕН ТВ.

Напомним, в ночь на 23 января в Москве 19-летний студент университета им. Баумана зверски расправился со своей подругой Татьяной Страховой, после чего подробно описал мотивы и сам процесс убийства.

В поддержку убитой в соцсетях был запущен флешмоб #этонеповодубить.