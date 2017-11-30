Потерявшая связь с Землей Ariane 5 смогла вывести спутники на орбиту

Тяжелая ракета-носитель Европейского космического агентства Ariane 5, стартовавшая с космодрома Куру во Французской Гвиане, успешно вывела на орбиту Земли люксембургский спутник SES 14 и саудовским Al Yah 3 вопреки потере связи ракеты-носителя с Землей, сообщила компания-оператор Arianespace.

Старт состоялся в 19.20 по местному времени (01.20 мск). Связь с ракетой была потеряна после включения двигателя второй ступени, передает РИА «Новости».

По данным Agence France-Presse, гендиректор компании Стефан Исраэль уже успел принести извинения клиентам, после чего выяснилось, что оба спутника смогли успешно отделиться от ракеты.

«SES-14 и Al Yah 3 находятся на связи с соответствующими центрами управления. Обе миссии продолжаются», – сообщили в Arianespace.

Этот запуск стал первым для Arianespace в 2018 году.

Напомним, в сентябре прошлого года Ariane 5 со второй попытки стартовала с космодрома Куру. Ранее старт пришлось отменить из-за неисправности электрического оборудования твердотопливного двигателя.