Венесуэле предсказали инфляцию в 13000%

В 2018 году экономика Венесуэлы сократится на 15%, а инфляция достигнет отметки в 13 тыс. процентов, считают в Международном валютном фонде.

Как сообщает РИА «Новости», об этом говорится в опубликованной МВФ оценке перспектив развития экономик латиноамериканских стран.

Опубликованные в документе цифры оказались пессимистичнее октябрьского прогноза, когда МВФ предполагал, что сокращение экономики Венесуэлы в 2018 году составит 6%.

По данным МВФ, в 2016 году ВВП Венесуэлы сократился на 16,5%, а в 2017 году – на 14%.

Как сообщала газета ВЗГЛЯД, в 2016 году инфляция в стране достигла 254,4%. Для борьбы с кризисом президент Венесуэлы Николас Мадуро заявил о необходимости создания собственной криптовалюты.