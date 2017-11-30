Грека наградили за отказ от участия в атаке НАТО на Югославию

Сербская православная церковь наградила орденом Святого царя Константина офицера греческих ВМC в отставке Мариноса Рицудиса, отказавшегося участвовать в нападении НАТО на Югославию в 1999 году.

«После отбытия наказания и после всех искушений он имел мужество сказать: я не герой, герой – сербский народ! Это действительно заповедь храброго, мудрого и истинного христианина. Нам не хватает слов, чтобы поблагодарить его за этот поступок, поэтому мы решили отметить его орденом Святого царя Константина», – заявил глава СПЦ патриарх Ириней, передает РИА «Новости».

Рицудиса наградили в Белграде во вторник.

Младший лейтенант ВМС Греции Маринос Рицудис в апреле 1999 года отказался пройти на борт эскадренного миноносца «Фемистокл», чтобы не участвовать в нападении на Сербию. Перед выходом корабля на задание Рицудис увиделся с архиепископом Христодулом и священником Георгиосом Металлиносом. Священник говорил, что не знал Рицудиса, посоветовав ему поступить по совести.

После встречи Рицудис уведомил своего командира, командира миноносца и прокурора военно-морского суда, что отказывается подчиниться приказу.

Позднее военно-морской суд приговорил его к двум годам и шести месяцам с отсрочкой исполнения приговора на три года, что означает условное наказание, если осужденный вновь не нарушит закон. Решение суда было встречено аплодисментами, Рицудиса приветствовали криками «браво».

Командование ВМС уволило офицера, он обратился в Европейский суд, но это не принесло успеха. Сам Рицудис заявлял, что сделал так, как требовала совесть, и говорил, что «закон Божий превыше всего».

Бомбардировки Югославии силами НАТО продолжались 78 дней – с марта по июнь 1999 года. Власти страны во главе со Слободаном Милошевичем были обвинены странами Запада в этнических чистках и геноциде косовских албанцев. Официальным поводом начала военных действий стало присутствие сербских войск в южной сербской автономии Косово.

Точных данных о жертвах бомбардировок нет. По оценкам сербских источников, за время операции НАТО погибли 1,2 – 1,5 тысю гражданских лиц, были ранены от 5 до 12,5 тыс. человек.