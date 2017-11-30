Минобрнауки выпустило шутливые стикеры с Ольгой Васильевой для Telegram

Для пользователей Telegram были созданы шутливые стикеры с изображением министра Ольги Васильевой, сообщает пресс-служба Минобрнауки.

Выпуск стикеров в министерстве приурочили ко Дню студента, пишет пресс-служба ведомства в своем Telegram-канале.

Стикеры носят шуточный характер и призваны прибавить всем пользователям мессенджера «хорошего настроения».

На картинках Ольга Васильева «призывает писать грамотно, оценивает объем знаний, радуется успешно сданным экзаменам и зачетам».

Стикеры может скачать каждый пользователь Telegram.

Ранее на официальном сайте Министерства образования и науки появилось поздравление с Днем российского студенчества.