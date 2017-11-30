Волкер забыл про трагедию в Доме профсоюзов в Одессе

Спецпредставитель США на Украине Курт Волкер в интервью немецким СМИ заявил, что конфликт в Донбассе начался якобы с гибридной войны и «вторжения России» на Украину, а между жителями самой Украины вражды нет. В число «бесконфликтных» городов он включил и Одессу.

Как передает Deutche Welle, Волкер объяснил, почему, по его мнению, конфликт затронул только часть восточной Украины.

«В Одессе, Киеве, других регионах востока страны между жителями нет конфликта, там нет дискриминации. Люди в этих местах живут нормальной безопасной жизнью, они работают. Так что конфликт затронул только одну часть востока Украины. Почему? Потому что он начался с гибридной войны, со вторжения России на Украину. Там были созданы различные организации, которые были наделены полномочиями, и вооруженные отряды ополченцев, которые Россия обучает, полностью поддерживает и обеспечивает оружием. Это продолжается и по сей день», – заявил Волкер.

Отметим, что конфликт на востоке Украины затронул Одессу напрямую. 2 мая 2014 года в Одессе в ходе противостояния с футбольными фанатами и радикалами из «Правого сектора*» сторонники федерализации были вынуждены укрыться в Доме профсоюзов. После этого украинские националисты подожгли здание, а тех, кто пытался спастись от огня, обстреливали и добивали палками и камнями. 48 погибших – это, напомним, официальные данные МВД Украины.

По версии спецпредставителя Госдепа, при помощи «гибридных» мер Россия якобы хотела «привести к власти более дружественных ей политиков в Киеве, чтобы удержать страну в сфере своего влияния». При этом Волкер заявляет, что Москва не имела намерения «оккупировать» всю Украину военным путем.

«Я не думаю, что цель состоит в этом. Тем не менее, Россия вовлечена напрямую. Но я думаю, что она преследует, скорее, политические цели: дестабилизировать страну, влиять на политику Киева и попытаться вбить клин между Украиной и Западом. Я не думаю, что это работает, но я думаю, что причина напряженности отчасти была и в этом», – сказал он.

Спецпредставитель США на Украине коснулся также вопроса антироссийских санкций.

«Думаю, в России многие осознают, что санкции негативно влияют на их страну. И повлияют еще больше: ЕС регулярно продлевает санкции, США добавят в санкционный список новые имена. Я думаю, что все понимают, что с течением времени это будет наносить России вред. И в России хотят, чтобы санкции сняли, но условием их отмены является фактическое выполнение минских договоренностей», – заявил он.

Рассказал Волкер и о переговорах по размещению миротворческой миссии ООН на Донбассе.

«После нескольких раундов переговоров, Россия вернулась к своему первоначальному предложению сузить миротворческую миссию ООН только до обеспечения безопасности мониторинговой миссии ОБСЕ. И пока не будет установлен контроль над российско-украинской границей, она остается незащищенной – войска и техника свободно ее пересекают – это не сработает. Ни одна страна не будет посылать своих военных для участия в таких миротворческих операциях», – сказал Волкер.

Отметим, что Москва неоднократно подчеркивала непричастность к ситуации в Донбассе, а также отмечала, что российских военных нет в этом регионе. Россия подчеркивала, что не поставляет ополченцам военной техники, боеприпасов и другой военной помощи.

Напомним, на этой неделе спецпредставитель Госдепартамента США Курт Волкер собирается посетить Украину, а после этого в Дубае намерен встретится с помощником президента России Владиславом Сурковым.