Волкер забыл про трагедию в Доме профсоюзов в Одессе

Взгляд
25 января, четверг  |  Последнее обновление — 11:07  |  vz.ru
Разделы

Украина восприняла свой долг Газпрому как новый кредит «агрессора»

Нафтогазу выгодно быть должным Газпрому, чем украинским банкамФото: Никитин Максим/ТАСС
Выяснилось, почему украинский Нафтогаз отказывается выплачивать Газпрому 2 млрд долларов, которые он должен отдать по решению Стокгольмского арбитража. Оказывается, даже с учетом штрафа задержка платежа весьма выгодна Нафтогазу, а главное, он рассчитывает на выигрыш в следующем процессе против Газпрома. Насколько обоснованны такие надежды украинского руководства? Подробности...
Перейти а раздел…

Очищение России от «эксплуататоров» стало историческим казусом

Первоначально Ленин всеми силами противился национализацииФото: Серов (Раппопорт) В.А.
Ровно 100 лет назад была принята Декларация прав трудящегося и эксплуатируемого народа – первый конституционный акт Советской России. Документ вышел странным. Вместо прав он говорил о мировой революции, о национализации заводов и подавлении эксплуататоров, прямо противореча политике большевиков. В частности, противником национализации был сам Ленин. Как объяснить этот казус? Подробности...
Перейти а раздел…

Для создания оружия нового поколения Пентагон привлекает растения

Пентагон не случайно запустил программу «Улучшенные технологии растениеводства»Фото: Off-Broadway
Министерство обороны США готово вложиться в генную модификацию растений. В результате американцы планируют обзавестись принципиально новыми средствами разведки, в том числе военной. Но растения-шпионы – это для генетических экспериментов не предел. В перспективе речь может идти о по-настоящему опасном биологическом оружии. Подробности...
Перейти а раздел…

«Джавелины» в руках грузин отличаются от «Джавелинов» в ВСУ по степени угрозы

Тбилиси попросил 72 пусковые установки и 410 ракет к ним на общую сумму примерно в 75 млн долларовФото: Stuart A Hill AMS/MOD/wikipedia.org
Грузинская мечта сбылась раньше, чем украинская: первые американские ПТРК «Джавелин» поступили в Грузию и находятся в «безопасном месте». Вскоре местных военных научат использованию этого чудо-оружия, правда, не факт, что это убережет его от перепродажи, в том числе на Украину. В конце концов, для Грузии это до смешного бесполезные игрушки. Подробности...
Перейти а раздел…

Волна насилия в школах навлекла подозрения на соцсети

Вопрос блокировки соцсетей для школьников снова встал после массовых нападений школьников в Перми и БурятииФото: Артем Геодакян/ТАСС
«Диванные психологи, депутаты и прочие моралисты загоняют детей в угол... Загнанные в угол дети берут в руки топор». Такими словами блогеры комментируют сообщения о том, что ко вспышке насилия в российских школах могут быть косвенно причастны социальные сети. Но кроме соцсетей есть и другие источники пропаганды насилия среди подростков. Подробности...
Перейти а раздел…

Что скажет фильм «Скиф» о русских начала ХХI века

Александр Васильев, редактор раздела «Мнения» газеты ВЗГЛЯД
Разводить во времени громкие отечественные и зарубежные премьеры в Минкульте пробовали и раньше, но только сейчас циркуляр был доведен, когда кассы кинотеатров уже продавали билеты. Так чего же ради нагородили этот огород? Подробности...
Обсуждение: 30 комментариев

«Гордые руссокомментаторы и руссоблогеры» надувают щеки на бедолаг украинцев

Текст дня, лучшие материалы блогосферы
Че, позабыли уже всю свою собственную «майданную эпопею», скукожившую Россию вашу, за которую ваши предки в отечественных войнах воевали? Вы вспомните, вспомните, прежде чем злорадствовать теперь по поводу своих украинских соседей. Подробности...
Обсуждение: 212 комментариев

Россия вернула себе сословие воинов

Андрей Бабицкий, журналист
Казалось бы, изменение формы ответа командиру в армии с «Служу Российской Федерации!» на «Служу России!» – это какая-то никчемная малость, прихоть властителя. Между тем в этом решении неожиданно открывается бездна смысла. Подробности...
Обсуждение: 112 комментариев
    Перейти а раздел…

    Большая пресс-конференция Владимира Путина

    Обсуждение: 300 комментариев

    Освобожденный Саакашвили со сторонниками отправился к Раде

    Обсуждение: 7 комментариев

    Дмитрий Медведев дает большое интервью российским телеканалам

      Перейти а раздел…

      На Филиппинах зафиксировано мощное извержение вулкана Майон

      На Филиппинах зафиксировано извержение вулкана Майон. фонтаны лавы достигали 700 метров в высоту. Пепел накрыл города провинций Албай и Камаринес-Сур, из-за чего видимость там снизилась практически до нулевой. Местные власти проводят эвакуацию из населенных пунктов в радиусе восьми километров. Информации о пострадавших россиянах нет
      Подробности...

      Девятиклассник напал на школу в Бурятии

      Девятиклассник напал на школу военного поселка Сосновый бор в окрестностях Улан-Удэ. Он ворвался в аудиторию, где шел урок литературы у седьмого класса, с топором и коктейлем Молотова. Пострадали семь человек, включая самого агрессора. По некоторым данным, он пырнул себя ножом и выпрыгнул из окна
      Подробности...

      Путин окунулся в прорубь

      Президент России Владимир Путин принял участие в крещенских купаниях. Он окунулся в освященную воду на Селигере у мужского монастыря Нило-Столобенская пустынь. Всего же о желании поучаствовать в обряде в этом году заявил каждый седьмой россиянин
      Подробности...
      Обсуждение: 10 комментариев
        Перейти а раздел…
        Некоторые российские режиссеры просят не допускать к прокату британскую комедию «Смерть Сталина». Допустимы ли художественные произведения, содержащие смех, иронию и насмешки над Сталиным и другими деятелями той эпохи?
        • Да

        • Нет

        Серию нападений в российских школах связывают с влиянием социальных сетей. В какой мере соцсети могли повлиять на произошедшие события?
        • Соцсети оказали ключевое влияние

        • В какой-то степени могли повлиять

        • Не вижу такой связи

        Заслуживают ли наказания студенты института гражданской авиации, сделавшие неприличный ролик в стиле БДСМ?
        • Да, как можно более строгого

        • Да, но незначительного

        • Нет, их не нужно никак наказывать

          Перейти а раздел…
          НОВОСТЬ ЧАСА:Умерла народная артистка России Людмила Сенчина
          Названа возможная причина пропажи судна «Восток» в Японском мореТрамп уверовал во «вмешательство» России в американские выборыГрузия решила побороться за Олимпиаду-2030Нафтогаз засекретил решение Стокгольмского арбитража о «победе» над Газпромом
          Пропавший в Петербурге инженер оборонного предприятия найден мертвымRT и «Би-би-си» вступили в спор в Давосе о фейковых новостяхВолкер забыл про трагедию в Доме профсоюзов в ОдессеСША собрались прекратить финансирование МКС
          Умерла народная артистка России Людмила СенчинаГосдеп осудил решение России продать Мьянме шесть истребителей Су-30«Узбекский» динозавр оказался эволюционно продвинутымРоскосмос поможет Газпрому с газодобычей

          Главная тема


          «Джавелины» в руках грузин отличаются от «Джавелинов» в ВСУ по степени угрозы

          общественное мнение


          ВЦИОМ узнал отношение россиян к видеоролику ульяновских курсантов

          «Прошу без паники!»


          Исинбаева призвала смириться с санкциями МОК

          «Они прячутся»


          Дворкович рассказал о странном поведении американской делегации в Давосе

          информационная война


          Киев выдвинул требования к Euronews по подаче новостей о России

          «Это решение – скандал»


          Мировые СМИ возмущены недопуском россиян на Олимпиаду

          геополитический расклад


          Почему Россия позволила Турции начать вторжение в Сирию

          операция в сирии


          National Interest узнало о новых способностях бомбардировщика Ту-95

          олимпийский чемпион


          Ягудин грубо выругался в адрес чиновников МОК

          «где тут предательство?»


          Семён Пегов: Ура-паникеры тут же вскричали: Россия предала несчастных курдов

          «первый киноскандал 2018 года»


          Александр Васильев: Создатели фильма открывают совершенно новый взгляд на скифов

          «Служу России!»


          Андрей Бабицкий: Умирать за федерацию неправильно и богопротивно

          на ваш взгляд


          Некоторые российские режиссеры просят не допускать к прокату британскую комедию «Смерть Сталина». Допустимы ли художественные произведения, содержащие смех, иронию и насмешки над Сталиным и другими деятелями той эпохи?

          Волкер забыл про трагедию в Доме профсоюзов в Одессе

             25 января 2018, 08:07
          Фото: Valentyn Ogirenko/Reuters
          Текст: Дмитрий Зубарев

          Версия для печати  •
          В закладки  •
          Постоянная ссылка  •
            •
          Сообщить об ошибке  •

          Спецпредставитель США на Украине Курт Волкер в интервью немецким СМИ заявил, что конфликт в Донбассе начался якобы с гибридной войны и «вторжения России» на Украину, а между жителями самой Украины вражды нет. В число «бесконфликтных» городов он включил и Одессу.

          Как передает Deutche Welle, Волкер объяснил, почему, по его мнению, конфликт затронул только часть восточной Украины.

          «В Одессе, Киеве, других регионах востока страны между жителями нет конфликта, там нет дискриминации. Люди в этих местах живут нормальной безопасной жизнью, они работают. Так что конфликт затронул только одну часть востока Украины. Почему? Потому что он начался с гибридной войны, со вторжения России на Украину. Там были созданы различные организации, которые были наделены полномочиями, и вооруженные отряды ополченцев, которые Россия обучает, полностью поддерживает и обеспечивает оружием. Это продолжается и по сей день», – заявил Волкер.

          Отметим, что конфликт на востоке Украины затронул Одессу напрямую. 2 мая 2014 года в Одессе в ходе противостояния с футбольными фанатами и радикалами из «Правого сектора*» сторонники федерализации были вынуждены укрыться в Доме профсоюзов. После этого украинские националисты подожгли здание, а тех, кто пытался спастись от огня, обстреливали и добивали палками и камнями. 48 погибших – это, напомним, официальные данные МВД Украины.

          В результате пожара в Доме профсоюзов в Одессе погибли по меньшей мере 46 человек, еще более 100 получили ранения и попали в больницу. Среди пострадавших оказался 21 милиционер. По свидетельству очевидцев, боевики «Правого сектора», которые подожгли здание с людьми, не давали выбраться одесситам из горящего здания

          По версии спецпредставителя Госдепа, при помощи «гибридных» мер Россия якобы хотела «привести к власти более дружественных ей политиков в Киеве, чтобы удержать страну в сфере своего влияния». При этом Волкер заявляет, что Москва не имела намерения «оккупировать» всю Украину военным путем.

          «Я не думаю, что цель состоит в этом. Тем не менее, Россия вовлечена напрямую. Но я думаю, что она преследует, скорее, политические цели: дестабилизировать страну, влиять на политику Киева и попытаться вбить клин между Украиной и Западом. Я не думаю, что это работает, но я думаю, что причина напряженности отчасти была и в этом», – сказал он.

          Спецпредставитель США на Украине коснулся также вопроса антироссийских санкций.

          «Думаю, в России многие осознают, что санкции негативно влияют на их страну. И повлияют еще больше: ЕС регулярно продлевает санкции, США добавят в санкционный список новые имена. Я думаю, что все понимают, что с течением времени это будет наносить России вред. И в России хотят, чтобы санкции сняли, но условием их отмены является фактическое выполнение минских договоренностей», – заявил он.

          Рассказал Волкер и о переговорах по размещению миротворческой миссии ООН на Донбассе.

          «После нескольких раундов переговоров, Россия вернулась к своему первоначальному предложению сузить миротворческую миссию ООН только до обеспечения безопасности мониторинговой миссии ОБСЕ. И пока не будет установлен контроль над российско-украинской границей, она остается незащищенной – войска и техника свободно ее пересекают – это не сработает. Ни одна страна не будет посылать своих военных для участия в таких миротворческих операциях», – сказал Волкер.

          Отметим, что Москва неоднократно подчеркивала непричастность к ситуации в Донбассе, а также отмечала, что российских военных нет в этом регионе. Россия подчеркивала, что не поставляет ополченцам военной техники, боеприпасов и другой военной помощи.

          Напомним, на этой неделе спецпредставитель Госдепартамента США Курт Волкер собирается посетить Украину, а после этого в Дубае намерен встретится с помощником президента России Владиславом Сурковым.

          * Организация, в отношении которой судом принято вступившее в законную силу решение о ликвидации или запрете деятельности по основаниям, предусмотренным ФЗ "О противодействии экстремистской деятельности"


          Вы можете комментировать материалы газеты ВЗГЛЯД, зарегистрировавшись на сайте RussiaRu.net. О редакционной политике по отношению к комментариям читайте здесь

           
           
          © 2005 - 2017 ООО Деловая газета «Взгляд»
          E-mail: information@vz.ru
          .masterhost Apple iTunes Google Play
          		В начало страницы  •
          Поставить закладку  •
          На главную страницу  •
          ..............