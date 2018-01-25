Опубликован трейлер сериала Netflix по мотивам «Майора» Быкова

Стриминговый видеосервис Netflix выпустил трейлер сериала «Семь секунд», который снят по мотивам фильма Юрия Быкова «Майор».

Основная тема сериала – столкновение полиции и чернокожего населения, действие происходит в Джерси-Сити, пишет «Афиша Daily».

Быков признавался, что не совсем понимает, зачем Netflix приобрел права на его фильм.

Главным героем фильма «Майор» является замначальника РУВД маленького поселка в Рязанской области. Однажды он сбивает насмерть маленького мальчика и встает перед выбором между честью и благополучной жизнью своей семьи.

Напомним, Netflix также купил права на показ российского сериала «Мажор» от продюсерской компании «Среда» Александра Цекало.