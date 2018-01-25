Взрыв газа произошел в жилом доме в Екатеринбурге

В жилом доме в Екатеринбурге произошел взрыв, по предварительным данным, взорвался газ, сообщил глава пресс-службы ГУМВД по Свердловской области Валерий Горелых.

Взрыв произошел в коридоре на восьмом этаже. Повреждены подъезд, лифт и двери трех квартир, эвакуировано около 40 человек, передает РИА «Новости».

Согласно одной из версий, в коридоре взорвались два пятилитровых газовых баллона, владелец которых был пьян и решил закурить.

Серьезных увечий мужчина не получил, медики оказали ему помощь, госпитализация не требуется.

Предполагается, что была утечка из одного баллона, а при взрыве сдетонировал и другой.

«С большой вероятностью можно утверждать, что это нарушение правил хранения газового оборудования», – сказал представитель ГУМВД.

Екатеринбурггаз сообщает, что, по предварительным данным, пострадали пятеро детей и шестеро взрослых. По данным ГУМЧС, информации о пострадавших пока не поступало. Горелых заявил, что погибших и других раненых, которым нужна госпитализация, нет.