Мэру Махачкалы предъявлено обвинение

Арестованному мэру Махачкалы Мусе Мусаеву предъявлено обвинение, сообщил источник.

Источник ТАСС сообщил, что обвинение предъявлено «по той же статье, по которой было возбуждено» уголовное дело. В связи с предъявлением обвинения срок ареста Мусаева продлен до двух месяцев.

В суде уточнили, что срок содержания под стражей отсчитывается с даты задержания, то есть с 19 января.

Защита Мусаева обжаловала арест.