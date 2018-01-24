В Москве джип влетел в людей на автобусной остановке

В результате ДТП, в котором автомобиль врезался в автобусную остановку на проспекте Мира в Москве, погиб один человек, еще трое пострадали, сообщил источник в экстренных службах города.

«После ДТП на Проспекте Мира автомобиль врезался в автобусную остановку», – передает его слова ТАСС.

Источник РИА «Новости» в экстренных службах также подтверждает ДТП, однако называет другое число пострадавших – один погиб, четверо пострадали. Инцидент, по его данным, произошел возле дома №68.

Telegram-канал Mash сообщает, что в остановку врезался внедорожник марки Ford. Погибший, по предварительным данным, является водителем джипа, а пострадавшие – люди, стоявшие на остановке.

В конце декабря рейсовый автобус наехал на остановку общественного транспорта на Сходненской улице на северо-западе Москвы. Пострадали три человека.