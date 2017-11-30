Пентагон: ПРО защитит США лишь от небольшого числа ракет

Противоракеты шахтного базирования (ПШБ), играющие важную роль в системах ПРО США, способны защитить страну от «небольшого числа» межконтинентальных баллистических ракет (МБР), выпущенных Ираном или КНДР.

Новый директор управления оперативных испытаний и оценок минобороны США Роберт Бейлер подготовил отчет, в котором рассказывается о ПШБ. На разработку и развертывание ПШБ потратили 36 млрд долларов, однако те показали, что могут зашить США лишь от небольшого числа МБР, сообщает Washington Examiner со ссылкой на отчет, передает ТАСС.

ПШБ были запущены с применением «простых контрмер», чтобы противодействовать перехвату ракет, отмечается в отчете.

Нынешние оценки функциональности ПШБ от минобороны можно считать более оптимистичными, чем в предыдущих отчетах. В прошлых документах сообщалось, что противоракеты имеют «ограниченные возможности» по защите от МБР.

Выводы Бейлера основаны в основном на испытаниях ПШБ, проведенных в мае 2017 года. Те испытания стали первыми успешными в истории, ранее случилось несколько провальных попыток перехватить ракету за пределами атмосферы.

Независимый эксперт Джозеф Сиринсионе убежден, что в случае реальной угрозы запуска МБР в сторону США американские ПРО будут неэффективны. Противник может запустить сразу несколько боеголовок либо применить другие методы, например, ложные ракеты.

Напомним, в июне президент России Владимир Путин в интервью журналисту Оливеру Стоуну рассказал, что американская система ПРО не полностью защищает территорию США.