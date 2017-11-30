Спонсируемая Google гонка на Луну осталась без победителя

Объявленный 11 лет назад конкурс Google Lunar X не выявил победителя, поскольку ни один участник не смог добраться до Луны.

Ни одна из пяти частных фирм, представивших свои проекты в рамках конкурса Lunar X, не смогла доставить луноходы на спутник Земли. Несмотря на то, что организаторы сдвигали даты итогов, конкурс провалился, сообщает издание «New Scientist».

«Конкурс был объявлен оконченным, и приз остается невостребованным», – уточняется в сообщении.

Google организовал конкурс Lunar X в 2007 году, предложив 20 млн долларов первой частным образом финансируемой компании, которая сможет отправить функционирующий луноход на Луну к 2012 году. Тем временем, призовой фонд вырос, были добавлены более мелкие бонусы, итоги конкурса переносились еще четырежды.

Фонд X Prize потратил в общей сложности более 6 млн долларов для различных команд за достижение рубежей на пути к запуску на Луну. В фиинал вышли пять компаний, заявившие, что смогут спустить на Луну свои аппараты: израильская компания SpaceIL, Луна Express в США, TeamIndus в Индии, ХАКУТО в Японии, и Международная группа «Взаимодействие Луны».